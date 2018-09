Libia | Salvini | escludo interventi militari | non risolvono nulla

Caos in Libia - Matteo Salvini : “No a interventi militari dell’Italia - dobbiamo perseguire la pace” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la situazione in Libia ed esclude totalmente ogni tipo di intervento militare: "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri. L'Italia deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace".Continua a leggere

Libia - Salvini : “Sono convinto che dietro ci sia qualcuno”. E attacca Macron : “Libia? Escludo interventi militari che non risolvono nulla. Dovrebbero capirlo anche altri. Temo che qualcuno per motivi economici metta a rischio la stabilità del Nord Africa, come chi è andato a far guerre che non doveva fare”. Ad attaccare è stato il vicepresidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, con un chiaro riferimento alla Francia, pur senza citarla. “L’Italia deve essere la ...

Caos Libia - Gad Lerner contro Salvini. Ma il web lo massacra : Scoppiano gli scontri in Libia, a Tripoli, e Gad Lerner punta il dito contro Marco Minniti e Matteo Salvini.Già, su Twitter il giornalista che una decina di giorni fa si era "ritirato" come militante di sinistra vicino al Partito Democratico - punta il dito contro Roma e il vecchio e il nuovo ministro dell"Interno.Ecco cosa cinguetta sul social network il 63enne: "Stato d"emergenza in #Libia. Italia pronta a intervenire militarmente per ...

Salvini ringrazia la Libia : ha salvato e rimpatriato centinaia di persone : Su facebook il vice premier Matteo Salvini ringrazia la Libia. Il Ministro dell’Interno informa che “nella giornata di ieri la

OPEN ARMS : STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA Libia/ Va in Spagna e Salvini esulta : “In mare ora nessuna ong” : OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Civati : «Salvini è un razzista ma quell'orrore in Libia lo ha creato Minniti» : È dovere della politica liberare questi uomini detenuti illegalmente da uno stato di schiavitù degradante e intollerabile. Si parla di questi campi di concentramento sin dai tempi degli accordi tra ...

Salvini attacca Macron : 'Smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici' : ... Migranti, a Milano in migliaia in protesta contro il vertice Salvini-Orban 28 agosto 2018 A Milano Salvini incontra Orban: 'Immigrazione può essere fermata' 28 agosto 2018 Dentro 'Mondo migliore': ...

Torture in Libia - Salvini : "Accadono nei centri dei trafficanti - non in quelli governativi" : "Mi risultano esserci Torture infami non nei centri governativi ufficiali ma in quelli gestisti da trafficanti e scafisti, che sono esattamente quelli che stiamo combattendo". Così il vicepremier e ...

Ue : Salvini - no lezioni da Macron - smetta di destabilizzare Libia : "Il principale avversario di Macron, sondaggi alla mano, è il popolo francese. Anzichè dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E la smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici". Ad affermarlo e' il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.