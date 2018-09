Libia : Palazzo Chigi - nessun intervento di corpi speciali italiani : Non è in programma alcun intervento di corpi speciali italiani in Libia. A renderlo noto è un comunicato di Palazzo Chigi: "In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L'Italia - si legge nella nota governativa - continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ...