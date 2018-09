Libia - ora l'Italia punta il dito : "Dietro gli scontri c'è Macron" : "Gli scontri armati in Libia? Credo che dietro ci sia qualcuno". Matteo Salvini si dice preoccupato per l'escalation di violenza a Tripoli e punta il dito verso la Francia."Nulla succede per caso", ha fatto notare ai giornalisti il ministro dell'Interno dopo aver lasciato Palazzo Chigi per un Consiglio dei ministri in cui si è parlato anche di Libia, "Il mio timore è che qualcuno per motivi economici nazionali metta a rischio la stabilità ...

La Libia ora è una polveriera : caos a Tripoli : La Libia è sempre più una polveriera. Il consiglio presidenziale libico che ha a capo Fayez Al Serraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli dopo gli scontri nella zona della capitale tra le varie milizie che si contendono il controllo del territorio. Lo stato d'emergenza è stato chiesto per "proteggere i cittadini e la sicurezza". Al Serraj ha sottolineato come sia di vitale importanza anche proteggere gli impianti e le istituzioni ...

Libia - colpo di mortaio sfiora l'ambasciata italiana a Tripoli : Un colpo di mortaio sparato durante gli scontri fra milizie a Tripoli si è abbattuto su un albergo situato a poco più di cento metri dall'ambasciata d'Italia , ferendo tre persone. Si tratta dell'...

La Libia è un paese diviso che rischia di dividersi ancora di più : Finché le milizie armate potranno imporre le loro regole, la Libia resterà un paese senza una guida democratica. Votare o non votare oggi sembra irrilevante. Leggi

Open Arms : stop a salvataggi davanti la Libia/ Via dall'Italia : va in Spagna - ora è lì l'emergenza sbarchi : Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più salvataggi davanti alla Libia, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:47:00 GMT)

In Libia non c'è 'pacchia' - ma torture e abusi che la politica non può ignorare : Di ritorno dal viaggio in Irlanda, Papa Francesco ha espresso la volontà di vedere le immagini che raccontano i drammi subiti dai migranti in Libia. Si tratta di immagini strazianti, derivate dai filmati che scafisti e trafficanti di esseri umani hanno girato all'interno dei campi-lager libici. ''Pensateci bene'' ha detto il pontefice, riferendosi alla proposta di riportare i sopravvissuti giunti sulle nostre coste nel luogo di partenza. ...

La vera emergenza migranti ora è in Spagna e le ong si allontanano dalla Libia : La guerra del governo italiano alle ong che operano nel Mediterraneo e il minor numero di arrivi lungo la rotta libica hanno convinto Proactiva Open Arms a spostare la propria area di intervento in mare nella zona compresa tra la Spagna e il Marocco. L'ong e il governo socialista di Pedro Sánchez ha

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile...

Il «gemello» crollato e quello chiuso in Libia : gli altri ponti di Morandi : Dal ponte gemello di Maracaibo a quello chiuso nell’agrigentino: le opere dell’ingegnere delle costruzioni che ha progettato il ponte crollato a Genova

Crollo ponte : Libia chiuse struttura "gemella" di Morandi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti riportati in Libia - l'esperto : 'Ora l'Italia rischia una condanna' : Per la vicenda dell' Asso Ventotto l'Italia rischia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: 'potrebbe accadere', dice Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale ...