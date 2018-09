: ??Libia. La missione Onu chiede un vertice delle milizie per il cessate il fuoco. News, analisi e approfondimento co… - masechi : ??Libia. La missione Onu chiede un vertice delle milizie per il cessate il fuoco. News, analisi e approfondimento co… - RadioRadicale : #Salvini minaccia di far saltare la missione #Sofia, istituita nel 2015 dall'#UE per lotta a trafficanti #migranti… - TweetsItalia : Libia, missione Onu convoca le parti -

Ladi supporto delle Nazioni Unite in(Unsmil) hato per domani alle 12 "in un luogo che verrà annunciato in seguito" le variecoinvolte nella recente escalation di violenza a Tripoli. Nella nota diffusa da Unsimil si legge che l'obiettivo dell'incontro è quello di avviare un "dialogo urgente sull'attuale situazione della sicurezza a Tripoli". Lazione segue quanto scritto nelle "pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu".(Di lunedì 3 settembre 2018)