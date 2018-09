Libia | Margelletti | “Haftar è appoggiato dalla Francia | che tutela i suoi interessi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Si dice che nessun afghano sia in vendita, ma in affitto. Lo stesso vale per la: dietro ai ribelli che avanzano su Tripoli non c’è la mano lunga di Khalifa Haftar. Hannocomuni, ma non è lui a manovrarli direttamente”. Il Presidente del Centro Studi Internazionali (Cesi), Andrea, interviene sugli ultimi sviluppi della situazione libica, con Tripoli e il governo di Fayez al-Sarraj, sostenuto dall’Onu, ormai assediati e costretti a proclamare lo stato d’emergenza, sostenendo che non dobbiamo dimenticare che siamo di fronte a una situazione fluida e non caratterizzata da schieramenti definiti. E su un possibile invio di forze speciali da parte del governo italiano: “Solo suggestioni, non si può combattere un esercito in avanzata con gli incursori“. La situazione libica deve essere analizzata da un doppio punto di vista: ...