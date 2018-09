Libia - l'intervento italiano è escluso. Salvini accusa Macron : «Problema lasciato dai francesi» : I soldati italiani non dovranno tornare a combattere in Libia, quasi 80 anni dopo la perdita dell'ex colonia nordafricana. Il governo smentisce «categoricamente» e a più voci...

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenzaSalvini : "Escludo un intervento militare" : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale

Libia - violenti scontri a Tripoli. Salvini : 'Escluso intervento italiano' : Non c'é soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica'. Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: 'l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già ...

Caos Libia - violenti scontri a Tripoli Salvini : 'Escluso intervento italiano' : Non c'é soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica'. Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: 'l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già ...

Libia - violenti scontri a Tripoli. Salvini : «Escluso intervento italiano» : Libia nel caos e ancora tensione a Tripoli con «violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale» in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al...

"La manovra rispetterà tutte le regole e abbasserà le tasse. La Libia? Escludo l'intervento militare" : "Sarà una manovra economica rispettosa di tutte le regole che farà pagare meno tasse agli italiani". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, mentre è ancora in corso il Consiglio dei Ministri."Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri", ha aggiunto Salvini. "L'Italia - ha proseguito - deve essere la protagonista della ...

Libia - scontri a 6 km da Tripoli. Salvini : «Escluso intervento italiano» : Libia nel caos e ancora tensione a Tripoli con «violenti scontri fra la 7/a Brigata e la sicurezza centrale» in corso nell'area Abu Salim: lo riferisce un tweet dell'emittente Al...

Caos Libia : Palazzo Chigi smentisce intervento dei corpi speciali italiani in Libia : ...

Libia - P.Chigi : nessun intervento corpi speciali italiani : Roma, 3 set., askanews, - 'In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia'. È ...

Libia : Palazzo Chigi - nessun intervento di corpi speciali italiani : Non è in programma alcun intervento di corpi speciali italiani in Libia. A renderlo noto è un comunicato di Palazzo Chigi: 'In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce ...

Libia : P.Chigi - nessun intervento Italia : ANSA, - ROMA, 3 SET - "In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali Italiani in Libia. L'Italia ...

Libia : Palazzo Chigi - nessun intervento di corpi speciali italiani : Non è in programma alcun intervento di corpi speciali italiani in Libia. A renderlo noto è un comunicato di Palazzo Chigi: "In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L'Italia - si legge nella nota governativa - continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ...