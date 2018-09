Libia | Conte e Salvini | ' No a interventi militari'

Libia - scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia , scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida , preoccupa ndo l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l' Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:13:00 GMT)

Immigrazione - energia - dazi e Libia : Conte incassa il sostegno di Trump : Il premier Giuseppe Conte e Donald Trump hanno tenuto a battesimo quello che il presidente americano ha qualificato come un nuovo «dialogo strategico» tra Italia e Stati Uniti, incentrato sulla cooperazione per la sicurezza nel Mediterraneo a cominciare dalla Libia e dal riconoscimento di un ruolo centrale di Roma. Punti d’intesa anche sull’ Immigrazione e sul delicato capitolo dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e gli ...

PATTO CONTE-TRUMP/ Il "riscatto" del Premier e dell'Italia passa da Libia e Tap : L'incontro tra Conte e Trump è andato forse oltre le aspettative e rappresenta un dato importante sia per il Premier che per il nostro Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:56:00 GMT)CAOS Libia/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì), di M. MercuriFLAT TAX "SOCIALISTA"/ Per far aumentare il Pil e non aiutare solo i ricchi, di S. Luciano