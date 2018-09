Libia | ambasciata italiana aperta ma evacuata Scontri a Tripoli | Sarraj ricorre a Forze

Libia nel caos - stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli : evacuata la sede dell'ambasciata italiana : evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più...

Libia - truppe ribelli all'assalto di Tripoli : "200 morti". Evacuati i diplomatici italiani. La Farnesina : "Ambasciata resta aperta" : Tripoli è piombata di nuovo nel caos. Le truppe ribelli del generale Haftar si sono lanciate all'assalto della capitale della Libia dove il consiglio presidenziale guidato da Fayez al Sarraj, sostenuto dall'Onu, è stato costretto alle misure di emergenza. Dopo una settimana di combattimenti violenti, la Settima Brigata, protagonista dell'attacco che in una settimana è costato la vita, secondo il Corriere della Sera, ad almeno ...

Libia - CAOS A TRIPOLI : SERRAJ DICHIARA EMERGENZA/ Scontri - ambasciata Italia resta aperta : "Militari al sicuro" : LIBIA, CAOS a TRIPOLI: SERRAJ DICHIARA EMERGENZA: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".

Libia - Farnesina : 'Ambasciata italiana a Tripoli resta aperta' : L'Ambasciata italiana a Tripoli "resta operativa, ma con una presenza più flessibile che si sta valutando sulla base delle esigenze e della situazione di sicurezza".

Libia - attacco Tripoli : "Obiettivo era ambasciata Italia"/ Ultime notizie : nel mirino il premier al-Serraj : Colpo di mortaio vicino all'ambasciata italiana in Libia: 3 feriti. Ultime notizie, duri scontri in corso fra milizie, con un colpo che è caduto ad un centinaio di metri dall'ambasciata

Libia - salta la tregua : mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli - : Il razzo ha colpito un albergo a 150 metri dalla sede diplomatica. Feriti tre ospiti dell'hotel, illeso il personale della sede diplomatica. Gli scontri nel Paese nell'ultima settimana hanno già ...

Libia - colpo di mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli. Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : "Stop escalation violenza" : Un colpo di mortaio ha colpito sabato mattina l'Hotel Waddan, poco distante dalla sede dell'ambasciata Italiana a Tripoli, in Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l'ambasciata non è stata coinvolta nell'attacco e che il personale diplomatico Italiano è illeso. Nella capitale del Paese, che dovrebbe andare a elezioni nei prossimi mesi, sono iniziati la scorsa settimana nuovi scontri, che continuano nonostante l'accordo per il ...

Colpo di mortaio vicino all'ambasciata italiana in Libia : "Personale illeso" : Un Colpo di mortaio, sparato durante gli scontri fra milizie a Tripoli, si è abbattuto su un albergo situato a poco più di cento metri dall'ambasciata d'Italia, ferendo tre persone. Si tratta dell'Hotel Al Waddan, come riferisce il sito Alwasat citando una fonte ufficiale.Fonti locali hanno riferito all'ANSA che l'ambasciata italiana non ha subito danni e che tutto il personale sta bene: "Il Colpo di mortaio si è abbattuto ...

