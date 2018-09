Libia | 47 morti e 129 feriti in 8 giorni

Libia - SCONTRI A TRIPOLI : 47 MORTI IN 8 GIORNI/ Sarraj negozia la tregua - milizie di Haftar avanzano : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Libia - truppe ribelli all’assalto di Tripoli : “200 morti”. Evacuati i diplomatici italiani. La Farnesina : “Ambasciata resta aperta” : Tripoli è piombata di nuovo nel caos. Le truppe ribelli del generale Haftar si sono lanciate all’assalto della capitale della Libia dove il consiglio presidenziale guidato da Fayez al Sarraj, sostenuto dall’Onu, è stato costretto alle misure di emergenza. Dopo una settimana di combattimenti violenti, la Settima Brigata, protagonista dell’attacco che in una settimana è costato la vita, secondo il Corriere della Sera, ad almeno ...

Libia : ministero - da lunedì 39 morti per scontri a Tripoli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia : 30 i morti per scontri milizie : ANSA, - IL CAIRO, 31 AGO - E' salito ancora, a 30 morti e 96 feriti, il bilancio di sangue degli scontri fra milizie in corso a Tripoli da lunedì. E' quanto emerge dalla pagina Facebook del ministero ...

Libia : 30 i morti per scontri milizie : ANSA, - IL CAIRO, 31 AGO - E' salito ancora, a 30 morti e 96 feriti, il bilancio di sangue degli scontri fra milizie in corso a Tripoli da lunedì. E' quanto emerge dalla pagina Facebook del ministero ...

Libia - cessate fuoco a Tripoli dopo gli scontri tra le milizie : 26 morti e 75 feriti : Nel suo discorso tenuto oggi agli ambasciatori francesi nel mondo, il presidente Emmanuel Macron ha detto di credere 'nella restaurazione della sovranità libica e nell'unità del paese, essenziale per ...

Libia : ospedale - 26 morti per scontri : ANSA, - IL CAIRO, 30 AGO - E' salito a 26 morti, tra cui 15 civili, e a 75 feriti il bilancio di sangue degli scontri fra milizie avvenuti a Tripoli da lunedì. Lo riferisce un tweet dell'emittente ...

Diciotti - i migranti salvati raccontano le torture subite in Libia : “Venduti e violentati - i 16 bambini nati in quei mesi sono tutti morti” : "Ci hanno detto che erano tenuti sotto terra, in un magazzino, alcuni sono stati venduti due o tre volte. In questo periodo sostengono che sono nati 16 bambini, che sono tutti morti nel giro di pochi mesi", spiega Carlotta Sami dell'Unhcr, raccontando le storie di tortura e detenzione in Libia dei migranti salvati dalla nave Diciotti e ora ospitati nel centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa.Continua a leggere

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

"Migranti - meno sbarchi ma più morti in mare e internati in Libia" : dure accuse di Amnesty : Amnesty international contro Italia, Malta ed Europa, "colluse con i libici". Le vite dei migranti sono usate come "moneta...

'Open arms' denuncia Libia e Italia per omissione di soccorso a mamma e bimbo morti in mare : La nostra Guardia costiera: 'non siamo mai stati coinvolti nel soccorso del gommone'. Il Viminale: Lampedusa negata perché non ha celle frigorifere -

Migranti morti in Libia - i reporter-testimoni : "Nessuno lasciato in mare" : Una giornalista tedesca e un freelance libico lunedì notte erano imbarcati sulla motovedetta che ha portato in salvo 158 persone. La Guardia costiera precisa: quella notte abbiamo soccorso due gommoni

Morti in mare in Libia - testimone tedesca sulla motovedetta : quando siamo andati via erano tutti salvi : 'Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua'. A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance libico che nella notte di lunedì ...

Morti in mare in Libia - il racconto della testimone tedesca : «Nessuno rimasto in mare» : «Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua». A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance...