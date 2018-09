“L’ho infilato dentro e si è incastrato” Incidente horror a letto

caffeinamagazine

: @sabbatini Ma se lo avesse dovuto agevolare cosa avrebbe dovuto fare...farlo passare? Con Lewis incollato dietro c… - quaranta_vito : @sabbatini Ma se lo avesse dovuto agevolare cosa avrebbe dovuto fare...farlo passare? Con Lewis incollato dietro c… - GuidoPiton02 : RT @andriubo: Dopo una notte di sesso siamo in coma.Sono entrato in camera erano nudi lei segava lui col cazzo duro L'ho girata ho accarez… - DebbyDd22 : RT @romolods: ... Davanti al mare ho preso carta e penna.. Ho disegnato un sogno.. L'ho infilato in una bottiglia di peroni vuota e l'ho ge… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Tra i tanti casi di bizzarri ricoveri in ospedale che si leggono ogni giorno sui giornali, un posto speciale sono riusciti a ritagliarselo nel corso degli ultimi anni gli infortuni durante dei rapporti sessuali. Ogni giorno, i medici di ogni angolo del mondo si trovano a fare i conti con pazienti finiti nei guai in maniera decisamente assurda: tanto per citarne alcuni comparsi sui giornali di recente, una donna che si era ritrovata con un ovetto Kinder incastrato nella vagina a degli scomodi “incastri” in cui era finita una coppia che amava giocare con le dita dei piedi. Ennesimo capitolo in questo assurdo racconto è quello che arriva dall’Italia, nello specifico dall’ospedale di Niguarda, quartiere di Milano dove si è presentato un uomo di 31 anni, rimasto anonimo, con un problema non da poco da risolvere: la rimozione di un sex toy dal proprio corpo. ...