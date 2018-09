L' ex portavoce della Sala stampa vaticana Lombardi | Giusto il silenzio del Papa

Viktor Orbán vuole essere il portavoce della nuova destra europea : L’obiettivo del premier ungherese non è quello di sciogliere l’Unione europea , ma di trasformarla in una concorrente e in un’alleata degli Stati Uniti di Trump. Leggi

Lifeline ancora in mare. Il portavoce : “Non possiamo entrare a Malta per colpa della Germania” : L’accordo sembrava essere arrivato ieri: la nave della ong Lifeline sarebbe attraccata a Malta. Ma all’indomani di quella che sembrava un’intesa certa, l’imbarcazione della ong rimane ancora in attesa di un via libera nel Mediterraneo. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La Valletta agli altri Paesi europei. Per fare sbarcare infatti i naufraghi sul ...