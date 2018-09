Lenovo Yoga Book C930 | il portatile con due schermi uno e-ink

Lenovo Yoga Book C930 - aka Yoga Book 2 - : foto e video approfondimento : È anche il più sottile e leggero al mondo, con appena 4 mm di spessore quando è aperto e 9.9 mm quando è chiuso, in un peso di 775 grammi quindi è abbastanza comodo anche per spostamenti in città, ...

Video Hands-On del Lenovo Yoga Book C930 dotato di display e-Paper : Il 2018 si sta rivelando ormai un anno pieno di novità dal punto di vista del mercato PC che, incredibilmente, sembra registrare più innovazioni rispetto a quello degli smartphone. Tra i dispositivi che hanno sorpreso il pubblico spiccano sicuramente l’Asus ZenBook Pro dotato di un touchpad integrato in un display FullHD, Project Precog basato su due schermi e lo Yoga Book C930 di Lenovo presentato ufficialmente all’IFA 2018 di ...

Lenovo annuncia lo Yoga Book C930 e il Thinkpad X1 Extreme : In occasione del proprio evento pre-IFA Tech Life, Lenovo ha presentato una serie di nuovi device tra cui il Thinkpad X1 Extreme e lo Yoga Book C930 dotato, in sostituzione della classica tastiera fisica, di un display secondario di tipologia e-paper. Lenovo Yoga Book C930 La gamma di laptop consumer di livello premium Lenovo Yoga offre alta qualità, innovazione e intrattenimento immersivo per gli utenti in mobilità che desiderano avere al ...

Lenovo Yoga C630 : annunciato il primo PC con Snapdragon 850 : Lo Snapdragon 850 è stato annunciato ufficialmente diversi mesi fa e, sia Qualcomm che Microsoft, avevano dichiarato di essere soddisfatti del processore in quanto appositamente realizzato per Windows 10 on ARM. Come trapelato da numerose indiscrezioni, ecco che all’IFA 2018 Lenovo ha presentato il primo dispositivo in assoluto dotato del nuovo chip e ha deciso questa volta di introdurlo in un prodotto appartenente alla famosissima gamma ...

Lenovo Yoga Book c930 - arriva il laptop convertibile con uno schermo e-ink al posto della tastiera : Due anni fa Lenovo aveva presentato al pubblico lo Yoga Book, un tablet “ibrido” pensato per i creativi che integrava un secondo pannello touch che svolgeva la duplice funzionalità di tavoletta grafica e tastiera. Quest’anno, in concomitanza con IFA 2018, Lenovo ha annunciato la sua evoluzione, lo Yoga Book c930, non più commercializzato come “tablet” ma come vero e proprio laptop ultracompatto, grazie ...

Asus ZenFone Max Pro M1 e Lenovo Yoga Tab 3 Plus ricevono la LineageOS 15.1 ufficiale : Ricordiamo che la LineageOS 15.1 è basata su Android 8.1 Oreo, mentre per la LineageOS 16 sviluppata su Android 9 Pie ci sarà da attendere un po' L'articolo Asus ZenFone Max Pro M1 e Lenovo Yoga Tab 3 Plus ricevono la LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Yoga 530 e Yoga 730 : convertibili senza compromessi : La famiglia di prodotti Yoga si arricchisce di due nuovi modelli: Lenovo Yoga 530 e Yoga 730 sono la risposta dell’azienda ad un target esigente, che non vuole compromessi e vuole avere solo il top per quanto riguarda portabilità, eleganza e potenza. I portatili touchscreen della serie Yoga si sono sempre contraddistinti per la loro spiccata capacità di poter essere utilizzata in molti modi differenti, sia per la creazione che per la ...