L' Enac richiama Ryanair | sui bagagli serve correttezza

Enac richiama Ryanair su regole bagagli : ANSA, - ROMA, 3 SET - L'Enac ha scritto alla compagnia Ryanair "per chiedere chiarimenti e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto", in merito alla nuova ...

Enac richiama Ryanair su regole bagagli : ... 3 SET - L'Enac ha scritto alla compagnia Ryanair "per chiedere chiarimenti e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto", in merito alla nuova politica del ...

Ryanair - l'Enac richiama a correttezza : 17.45 l'Enac scrive alla compagnia Ryanair "per chiedere chiarimenti e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto", in merito alla nuova politica del vettore aereo sui supplementi applicati ai bagagli. E' quanto apprende l'Ansa da fonti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.