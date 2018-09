Legittima difesa | in arrivo la legge Caos sul poliziotto masssacrato

Ancona - viaggiava con un machete in macchina : "Per Legittima difesa" : Del resto pare difficile darle del tutto torto, considerate le notizie di cronaca nera riportate quotidianamente. La spiegazione fornita, in ogni caso, non ha convinto gli inquirenti, considerata l'...

Salvini : 'Entro la fine dell'anno la Legittima difesa sarà legge' : "Cerco di usare sempre il minimo indispensabile il verbo promettere. Preferisco usare la parola 'impegno'. Ce la metterò tutta e ho buone motivazioni per dire che ce la possiamo fare: entro la fine di ...

Dibattito sulla Legittima difesa : Dopo la pausa di ieri, riprende oggi la programmazione del Festival di CulturaIdentità nel Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni a Brindisi. Si riparte alle 19.30 con il Dibattito sul ...

Legittima difesa - Consiglio di Stato rifiuta porto d’armi a imprenditore : “I numerosi furti non provano un dimostrato bisogno di una pistola” : Replicando alla richiesta di porto d'armi avanzata da un imprenditore bresciano dopo un'escalation di furti in azienda, il Consiglio di Stato ha negato la licenza spiegando che i numerosi furti non costituiscono un "dimostrato bisogno di una pistola" perché nelle valutazioni per il rilascio "deve prevalere la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica generale".Continua a leggere

Enrico Rossi - rapina nella casa del papà. Lega : “Ora capirà bontà della Legittima difesa”. Lui : “Meno armi - resto convinto” : La rapina a casa del padre, la solidarietà “pelosa”, la definisce, della Lega e la convinzione, nonostante l’accaduto, che “meno armi sono in circolazione, meglio è per la vita e la sicurezza di tutti”. I tre uomini entrati armati di cacciavite nell’abitazione del papà del governatore della Toscana, Enrico Rossi, trasformano il tentativo di furto in polemica politica. I malviventi, col volto travisato da ...

Bonafede a Sky tg24 : 'A settembre al lavoro sulla Legittima difesa' - : Il ministro della Giustizia ha ribadito la necessità di una normativa che "faccia sentire che lo Stato è vicino al cittadino" che si difende

"Lo dice pure Franca" - Salvini cita Leosini su Legittima difesa : Affermazioni che Salvini rilancia in un tweet specificando: " lo dice Franca Leosini, che di cronaca nera e casi giudiziari è una delle massime esperte in Italia . È solo buonsenso". E conclude con l'...

Tre ragioni semplici per dire no a una nuova legge sulla Legittima difesa : Anche senza considerare le problematiche connesse alla proliferazione delle armi, i dati sulla diminuzione dei crimini e i rischi sociali connessi, ci sono delle ottime ragioni per evitare di ampliare ulteriormente l'applicabilità della "legittima difesa", approvando una delle proposte di legge della Lega.Continua a leggere

Legittima difesa - Bonafede vs stampa : “Mi fa schifo. Indecente l’accusa secondo cui vogliamo far sparare di più” : “Quello che passa tra le righe dei giornali in questi giorni è l’idea che qualcuno vorrebbe far sparare di più in Italia. E’ un’accusa Indecente, che io rigetto al mittente”. Così, a In Onda (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, attacca la stampa in merito alla legge sulla Legittima difesa. E continua: “Il nostro governo si sta impegnando a far sentire finalmente ai cittadini la presenza dello Stato, anche sul fronte della ...

Cosa pensa Franca Leosini della bagarre sulla Legittima difesa : A parlare, dalle pagine di Libero , quella che ormai può essere riconosciuta come un'autorità in materia di cronaca giudiziaria: Franca Leosini, ideatrice e conduttrice da 24 anni di Storie Maledette, il format di successo dove l'icona del giallo all'italiana dialoga con persone che si sono macchiate dei ...

Legittima difesa - Franca Leosini : “Chi si ritrova ladro in casa ha diritto di sparare” : “Credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita”, parole di Franca Leosini. Intervistata da “Libero” la signora delle “Storie Maledette” è intervenuta su uno dei temi più scottanti delle ultime settimane, e tra i più delicati: la Legittima difesa. Per la giornalista si tratta di una “questione controversa”. “Avere armi da fuoco in ...

Franca Leosini e la Legittima difesa : "Ladro in casa? Giusto sparare" : L'argomento? La cronaca nera , con interviste e approfondimenti a e sui protagonisti di piccoli e grandi fatti di sangue che hanno riempito le pagine dei giornali e delle riviste. Con il suo occhio ...

La storia di Ermes Mattielli e la casa data ai rom dopo la Legittima difesa : solo una bufala? : Si parla da anni in Rete della storia di Ermes Mattielli, un anziano che anni fa sparò ad un paio di rom che stavano cercando di rubare del rame nella sua proprietà e che dopo il processo, stando alla sentenza, si è ritrovato costretto a pagare 135mila euro ai due criminali. Ben presto è entrata nel discorso la casa dell'uomo. Il motivo? Pochi mesi dopo la disputa legale, il diretto interessato è deceduto e la mancanza di eredi ha creato un ...