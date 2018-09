Lega | prima visita in Calabria del ministro Centinaio

Ora Legale o solare - l?Europa vuole abolire il cambio. Juncker : «Ciascun Paese fissi il suo fuso». I costi per l?Italia L'anteprima sul Messaggero Digital : L?ora legale ha uno storico legame con l?economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell?orologio un?ora avanti è stato il...

Ora Legale o solare - l'Europa vuole abolire il cambio. Juncker : 'Ciascun Paese fissi il suo fuso'. I costi per l'Italia L'anteprima sul ... : L'ora legale ha uno storico legame con l'economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti è stato il biologo George Vernon Hudson che nel 1895, alla Royal Society della Nuova Zelanda, ...

Lega - Roberto Calderoli : “Ho rischiato di morire per una puntura di zanzara”. Salterà la Berghem Fest per la prima volta : “Sono stato ricoverato in terapia intensiva per una encefalite virale trasmessa probabilmente da una banale puntura di zanzara, una banale puntura che mi ha portato in pericolo di vita”. A parlare è il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che racconta su Facebook della grande paura provata nei giorni scorsi. “Sono dispiaciuto, anzi addolorato, di non poter partecipare per la prima volta dopo circa 27 anni alla Berghem ...

Diciotti - prima di sbarcare due migranti sono scappati. Il Legale : "Restao in Italia" : Ora che i 150 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti sono sbarcati nel porto di Catania devono essere redistribuiti fra Chiesa italiana, Irlanda e Albania.Ma in queste ore, quello che sembrava essere un mistero su due di loro è stato svelato. Come avevamo scritto due giorni fa, prima dello sbarco della nave Diciotti, sembrava che due eritrei si fossero calati dall'imbaracazione con alcune funi e fossero scappati. Non c'erano conferme, ...

Chiara Ferragni - insulti prima del matrimonio : la blogger zittisce tutti con eLeganza : Chiara Ferragni risponde alle critiche su Instagram L’ormai più che nota fashion blogger Chiara Ferragni continua ad essere al centro di un ciclone mediatico. Non mancano mai complimenti, elogi ed apprezzamenti ma, oltre a questi, piovono anche critiche, insulti ed offese. In queste ultime ore, infatti, la quasi moglie del cantante Fedez, si è ritrovata a […] L'articolo Chiara Ferragni, insulti prima del matrimonio: la blogger ...

Oltre il caso Pollino/ Non deLegare la responsabilità prima regola per la sicurezza : Dopo la morte di dieci persone durante un'escursione nelle gole del torrente Raganello, Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza,, è immediatamente partita, come sempre accade in Italia di ...

UNICREDIT-SOCGEN/ L'affondo francese prima del blocco di Lega e M5s : Le trattative su una fusione tra Société Générale (SocGen) e Unicredit sarebbero ancora molto attuali. Per la Francia del resto questa è una ghiotta occasione. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ UniCredit, Caltagirone e il Grande Compromesso fra Italia e Francia, di N. BertiVENDITA BTP/ Il "test di Monti" dimostra che tutto dipende dalla Bce, di P. Annoni

Napoli-Milan - la prima dopo 35 anni senza telecronaca di Carlo PelLegatti : Fino a Napoli-Milan di stasera , che per la storia delle cose davvero rossonere è una partita particolare e un po' triste, perché è la prima, dopo 35 anni, senza la cronaca di Carlo Pellegatti. ...

Di Maio prima del Governo del cambiamento : "Mai con la Lega"/ Video - "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco" : Di Maio prima del Governo del cambiamento: "Mai con la Lega". Video, prima dell'alleanza M5s-Carroccio: "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco", idem Fico e Di Battista(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:40:00 GMT)

Umbertide Cambia "la Moschea è un problema sociale - prima ancora che Legale" : Ma non può essere una soluzione politica. Per quella occorre chiarezza, confronto vero e soprattutto coraggio. 17.08.2018 Umbertide Cambia

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Abruzzo - per la Lega prima prova fuori dal centrodestra : Sia come sia, le elezioni regionali in Abruzzo, previste in autunno , la data non è ancora stata fissata, , meritano di essere messe sotto i riflettori della politica nazionali per quel che sta ...

Serie A - Coppa Italia - Supercoppa e Primavera : la Lega svela i nuovi loghi : Rinnovati i loghi di Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: il nuovo brand dà risalto all'immediatezza della "A" L'articolo Serie A, Coppa Italia, SuperCoppa e Primavera: la Lega svela i nuovi loghi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Lega sbarca a Roma - prima volta in Campidoglio : "Ma restiamo opposizione : Raggi pessima e marxista" : Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al Gruppo Misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori, che spiega: "Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 ...