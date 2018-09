LEGA BASILICATA | SEMPRE PIÙ FORTI MA ATTENTI A PROFESSORONI

Basilicata - il presidente della Regione Marcello Pittella resta ai domiciliari. Il Riesame respinge la richiesta dei LEGA li : Il presidente della Regione Basilicata , Marcello Pittella , resta ai domiciliari: questa la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza che ha respinto la richiesta di remissione in libertà presentata dai suoi legali , Emilio Nicola Buccico e Donatello Cimadomo. Il governatore si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Lauria (Potenza) dallo scorso 6 luglio, con le accuse di falso e abuso d’ufficio. Pittella non si è dimesso, ma ...

Carmen Lasorella - l'ex giornalista Rai candidata per LEGA e M5s alla presidenza della Basilicata : lo scenario : È da quando sono al governo Lega e M5s che si rincorrono le voci, o meglio le aspirazioni, di chi vorrebbe trasformare la maggioranza in Parlamento in un'alleanza elettorale. Di solito accade il ...