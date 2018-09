' Le persone si sono sposate sotto la svastica senza saperlo' | la storia della ' campana di

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

Due persone sono state accoltellate nella stazione di Amsterdam : Un uomo ha accoltellato due persone nella stazione ferroviaria centrale di Amsterdam, prima di essere ferito dalla polizia con un colpo d'arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio poco dopo mezzogiorno. Le forze di sicurezza non escludono il movente personale, anche se non è ancora

Nesta promuove il Milan : 'Ora ci sono persone che sanno vincere. Gattuso...' : Il nuovo progetto del Milan convince gli ex, non solo quelli tornati in società ma anche quelli che seguono i rossoneri da lontano. Intervistato da Sky Sport Alessandro Nesta , ora allenatore del Perugia , ha promosso il nuovo corso del Diavolo : 'Gattuso è un martello vivente, lo era da calciatore e lo è da allenatore. sono felice che sia tornato ...

Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti : Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di aver commesso il reato di frode nella gestione dell’accoglienza di alcuni migranti. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato padre e figlio, due cittadini italiani che gestivano la Eurotravel Bed&breakfast The post Due persone sono state arrestate a Firenze con l’accusa di frode nella gestione dell’accoglienza dei migranti appeared first on Il Post.

Il pm anti-Ilva Sebastio : "Non si possono tenere persone a arresti navali" : 'Ci sono delle leggi. Se non piacciono si possono cambiare come è stato fatto, ahimè, per l'Ilva. Ma non si possono tenere le persone agli arresti navali'. Così Franco Sebastio , magistrato che ha ...

Il pm anti-Ilva Sebastio : "Non si possono tenere persone a arresti navali" : "Ci sono delle leggi. Se non piacciono si possono cambiare come è stato fatto, ahimè, per l'Ilva. Ma non si possono tenere le persone agli arresti navali". Così Franco Sebastio, magistrato che ha sequestrato l'Iva e punto di riferimento dei Cinque Stelle. Sebastio ritiene "doveroso" l'intervento del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. "Non conosco gli atti, ma da quanto leggo, il problema è la gestione di questi sventurati. Nel momento ...

Incendio un appartamento a Chicago. Muoiono otto persone - sei sono bambini : otto persone, tra cui sei bambini, sono morti nell’Incendio avvenuto in appartamento a Chicago in quello che è considerato uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella terza città più grande degli Usa. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le autorità non hanno reso noto le identità o le età delle vittime, ma i Vi...

Tre persone sono state uccise a un torneo di videogiochi a Jacksonville - Florida : Una quarta, lo sparatore, si è poi suicidata: ci sono anche diversi feriti The post Tre persone sono state uccise a un torneo di videogiochi a Jacksonville, Florida appeared first on Il Post.

Usa - incendio in un appartamento di Chicago : morte 8 persone - 6 sono bambini : Otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste uccise in un grave incendio scoppiato in un condominio di tre piani a Chicago. Il rogo nel quartiere ispanico del terzo centro abitato più grande degli Usa, è stato definito come uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, tra queste c’è anche un pompiere. La causa dell’incendio, avvenuta nel blocco 2200 di ...

Tragico incendio in palazzina a Chicago - muoiono otto persone : sei sono bambini : Tragico incendio nella notte in una palazzina di Chicago. Per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio che non ha dato scampo a 8 persone, di cui 6 bambini. Non si conosce ancora l'identità delle vittime.Continua a leggere

Diciotti - 17 persone possono sbarcare per motivi sanitari : Ore 19:08 - Solo 13 delle 17 persone individuate dai medici sono scese dalla nave Diciotti. Quattro donne si sono infatti rifiutate di andare in ospedale per restare insieme ai parenti.Ore 18:58 - Gli ispettori del Ministero della Salute hanno disposto lo sbarco di 17 persone. Gli ispettori sono saliti a bordo della nave insieme ai medici dell'Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) per un controllo su richiesta del ...

Torino - la capogruppo 5 Stelle contro Salvini : "Lasci sbarcare quei migranti - sta dimenticando che sono persone" : Valentina Sganga sposa la "linea Fico": "Non possiamo restare sullo stesso piano di chi pensa alle migrazioni come a una questione di contabilità”

Tragedia del Raganello : sopralluogo della Procura e progetto per rendere sicure le gole dove sono morte 10 persone : Raganello: mentre si susseguono i funerali delle 10 vittime i tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei prossimi giorni compiranno un sopralluogo nelle gole teatro della ...

Nel 2016 tre milioni di persone sono morte a causa dell'alcol : L'alcol ha provocato una morte prematura su 10 tra i 15 e i 49 anni. L'alcol è anche una delle principali cause di disabilità: non esiste una dose sicura