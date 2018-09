Le Muse apre un nuovo anno | Francesca D' Agostino vice presidente

Lampedusa - al Museo della Fiducia apre la ‘sala dei naufragi’ : “Così i visitatori vivranno l’esperienza dei migranti” : “Se tu sapessi da dove, sapresti verso dove“, recita il biglietto lasciato da Hassan sulla parete che attraverso un reticolato irregolare di fili rossi simboleggia l’incrocio dei destini umani. “Da dove” significa principalmente Africa e Medio Oriente. “Verso dove” è l’Europa. Nel mezzo c’è il mare, c’è il viaggio per attraversarlo. In 34mila (1.500 dall’inizio ...

Roma : Museo Etrusco Villa Giulia apre a esercenti quartiere Flaminio : Roma – Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si fa promotore di una nuova iniziativa. Per sensibilizzare i cittadini all’arte e alla storia del territorio nel quale la Villa sorge e cui ha dato il proprio nome – “Valle Giulia” – il Museo apre per la prima volta le proprie porte agli esercenti del quartiere Flaminio, dando la possibilita’ di assistere in esclusiva a una visita guidata tenuta ...

Si apre la stagione 2018 : il Museo d'Arte Sacra di Scaria dà il via a nuove iniziative : Dopo il grande successo dello scorso anno, il Museo d'Arte Sacra di Scaria in Valle Intelvi (Como) ha dato il via alla stagione 2018 con nuovi eventi e iniziative per la comunità e per i turisti con lo scopo di diffondere e promuovere l'arte dei Maestri Intelvesi. Grazie al riconoscimento ottenuto da parte della Regione Lombardia all’interno del “Settimo Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”. Il Museo lo scorso hanno ha ...

«Fashion Statements» : apre al Museo di Israele la prima mostra dedicata alla moda : In occasione del 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele (proclamato il 14 maggio 1948), l’Israel Museum di Gerusalemme, il Museo di Israele, ha inaugurato Fashion Statements, la prima mostra dedicata alla moda israeliana e alla sua storia, che sarà aperta al pubblico fino al 29 aprile 2019. Attraverso 150 outfit, bozzetti e fotografie, l’evento esplora per la prima volta l’evoluzione della moda israeliana dalle radici storiche ...

Milano - Brera scala la classifica dei Musei più amati : 2017 record con 373mila visitatori. E a ottobre apre il caffè : Ottavo in Italia fra gli statali, subito dopo il Cenacolo. L'incremento in un anno è stato quasi del 9%. In aumento anche la raccolta fondi dai privati: da 400 a 600mila euro. Il direttore Bradburne: "Se un visitatore esce dal museo senza aver imparato nulla, la nostra missione...