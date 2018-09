Le lettera di Jacqueline | morta di cancro | ai suoi figli | «Vi seguirò sempre»

vanityfair

: Lettera aperta a Jacqueline Straub (autrice di 'Giovane cattolica donna. Perché voglio diventare prete' ed. Gabriel… - fronzolo : Lettera aperta a Jacqueline Straub (autrice di 'Giovane cattolica donna. Perché voglio diventare prete' ed. Gabriel… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Quando il medico le ha detto che le sarebbero rimasti pochi mesi di vita,Zinn, 56 anni, ha deciso che avrebbe lasciato un regalo di puro amore aiquattro. Ha iniziato a scrivere per loro delle lettere, ognuna destinata ad essere aperta in un momento speciale: la fine del college, la maggiore età, il matrimonio. Diciotto mesi dopo la diagnosi dial cervello, triatleta e manager all’interno di un’azienda farmaceutica, ha chiuso gli occhi per. Era il 2013. Qualche tempo dopo la sua scomparsa, l’amico di famiglia e scrittore Steven Petrow ha deciso di raccontare la sua storia e ha chiesto a uno deidi Jacquelin, Jerry, che oggi ha 24 anni, di potere leggere una delle sue lettere. Questa è quella che Jerry ha aperto subito dopo il funerale di sua madre. LEGGI ANCHETrecce da principesse per le bambine malate di ...