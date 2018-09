Le coppie di amiche delle serie che spaccano

wired

(Di lunedì 3 settembre 2018) Ci sono le storie d’amore epiche, come quella tra la Veronica Mars dell’omonimae il bad boy Logan (fu proprio lui a definirla così), ma ci sono anche le amicizie epiche, rapporti indissolubili che vanno oltre i legami di sangue. Il piccolo schermo è la casa di molte amicizie leggendarie tra donne, non ultima quella appassionante tra le giovani protagoniste di L’amica geniale, trasposizione televisiva dell’omonimo best seller di Elena Ferrante presentato al Festival di Venezia. Dall’amicizia glamour e spumeggiantequattro compagne di follie newyorkesi di Sex and the City a quella spassosa tra la precisina Monica e l’effervescente Rachel di Friends, passando per quella indissolubile e totalizzante di Meredith e Christina di Grey’s Anatomy a per quella alternativa formata dalla nerd Daria e dalla cool Jane dellaanimata di Mtv Daria, le compariche...