Le 15 donne più influenti nel digitale in Italia | Digiwomen 2018

Giorgio Manetti : ecco perchè non sono più a Uomini e donne! : sono iniziate le prime registrazioni Uomini e Donne Over ed è emerso che Giorgio Manetti non è presente in trasmissione. Il cavaliere fiorentino svela in un’intervista per quale motivo è assente. ecco la verità! Giorgio Manetti indiscusso protagonista di Uomini e Donne Over delle scorse stagioni, rivela in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” per quale motivo ha deciso di non presiedere più nella trasmissione ...

Matteo Salvini - più donne che uomini nella raccolta firme a suo favore : 'Salvini dovrà spiegare alla figlia e alla compagna perché non rispetta le donne'. Il virgolettato appartiene all' allora ministra Maria Elena Boschi, non propriamente una cima quando si tratta di ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti non sarà più nel cast. Secondo il settimanale Nuovo - ultimatum di Gemma : “O lui o io” : Gemma e Giorgio, l’amore over che ogni pomeriggio ha incollato al piccolo schermo circa tre milioni di telespettatori negli ultimi anni. I protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono fidanzati, lasciati, hanno litigato e lei ha sempre sperato in un ritorno di fiamma. Giocandosi le sue carte anche con la lettura di una lettera a lui dedicata in prima serata su Canale 5. In qualche modo si chiude un ciclo per i fan del programma di ...

Giorgio Manetti - è ufficiale! Non farà più parte del cast del Trono Over a Uomini e donne : Uomini e Donne, è ufficiale: Giorgio Manetti non sarà più tra i protagonisti del Trono Over Che Giorgio Manetti avesse intenzione di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne i fan della trasmissione lo sapevano già. Lui stesso, d’altronde, aveva parlato di questa eventualità qualche mese fa (prima della pausa estiva e dello stop alle registrazioni delle puntate). Quest’estate, però, si era parlato anche di un suo possibile dietro front e, ...

Niente più Pap Test / Ginecologia - per le donne arriva il Test Hpv per il Papilloma Virus Humano : Niente più Pap Test, Ginecologia: per le donne arriva il Test Phv che servirà per lo screening del Papilloma Virus Humano. Tutte le novità che riguardano un campo molto delicato.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:42:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS SUL TRONO DI UOMINI E donne?/ Con Andrea Damante "non c'è più l'amore" : GIULIA De LELLIS e Andrea Damante non stanno più insieme. Sono loro a farlo sapere, lei intervenendo a una serata, lui in un'intervista al settimanale Spy.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Uomini e donne - Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta : "La desidero più del normale - lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo" : Pietro Tartaglione si unisce al coro dei corteggiatori di Uomini e Donne che stanno offrendo l'opportunità ai propri seguaci di porre loro quesiti con la nuova opzione di Instagram "Fammi una domanda". In viaggio tra la Germania e l'Olanda, il giovane ha rivelato al proprio pubblico qualche curiosità sulla storia d'amore con Rosa Perrotta, tronista e naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.È infatti il legame tra i due figli ...

Pandora offerte di lavoro 2018 : nuove assunzioni negli store dei gioielli più ricercati dalle donne italiane : Oggi è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo. La società è quotata NASDAQ e conta cicra 7.700 punti vendita. Attualmente Pandora impiega più di 13mila collaboratori. Durante l'...

donne in cerca di sesso : dalle App più utilizzate ai Gigolò : Il sesso fine a se stesso, senza coinvolgimento sentimentale, non è più esclusivo appannaggio dell’universo maschile. Ce l’hanno insegnato Carrie Bradshaw & Co, con i loro racconti esilaranti da cui – ammettiamolo – abbiamo imparato a flirtare in maniera impeccabile. La “scopata senza cerniera” – per dirla alla Erica Jong – può regalare enormi soddisfazioni: zero implicazioni, solo tanto godimento e poi ognuno per la ...

UOMINI E donne/ La verità sul legame tra Anna e Giorgio : amicizia o qualcosa in più? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tomas Fierro e Donatella Lopar, la storia d'amore continua a gonfie vele. Compleanno in armonia con video sui social! (Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Sara? Mai più sentita" : L'ex corteggiatore, intervistato da Uomini e Donne Magazine, è tornato a parlare della Affi Fella: "Capitolo archiviato"

