L' astronauta Maurizio Cheli nel Cda dell' Asi

Chi è Maurizio Cheli - l' astronauta nel cda dell'Asi. La - buona - scelta di Di Maio : ... il consiglio di amministrazione dell'Agenzia si compone di quattro membri, indicati dai ministri di Difesa, Esteri, Economia e, per l'appunto, Sviluppo economico. Dopo la valutazione del Comitato ...

Asi - il vicepremier Luigi Di Maio nomina l’astronauta Maurizio Cheli nel Cda : Il 22 febbraio 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia, come colonnello dell’Aeronautica Militare partecipava alla missione STS-75 svolgendo, come primo astronauta italiano, il ruolo di ‘mission specialist’. Maurizio Cheli farà parte del Cda dell’Agenzia spaziale italiana. È quanto annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio in un intervento sul blog delle stelle. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a ...