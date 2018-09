L’amica geniale | la potenza narrativa di Elena Ferrante prende vita grazie a Saverio

L’amica geniale - l’anteprima a Venezia non delude : Una saga dal tono epico che insegue in video il successo ottenuto dai libri di Elena Ferrante (pubblicati in Italia da e/o), l’anteprima mondiale fuori concorso a Venezia 75 de L’amica geniale è stata accolta dagli applausi del pubblico. Davanti agli inevitabili paragoni con la pagina scritta le prime due puntate mostrate delle otto complessive di cui si compone la prima stagione testimoniano il buon risultato ottenuto dal regista ...

Festival di Venezia 2018 - L’amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

Venezia 75 - il giorno de «L’amica Geniale» (e di quello che «non abbiamo più») : Che le «amiche geniali» chiamate a dar volto alle bambine, poi giovani e adulte, dei romanzi di Elena Ferrante in tv fossero loro – Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco e Gaia Girace – regista e produttori lo hanno capito subito. «Nessuna era stata scelta prima di loro», assicura il regista Saverio Costanzo a Venezia, dov’è giunto insieme al cast per presentare la serie alla 75esima Mostra del cinema. LEGGI ...

L’amica geniale? «Un miracolo drammaturgico» : Una serie che farà parlare di sé. L’amica geniale di Saverio Costanzo, tratta dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, è stata presentata in anteprima alla Mostra del Cinema. E ha già toccato il cuore del pubblico veneziano. In autunno invece approderà in contemporanea su Raiuno e Timvision, mentre il 1°, il 2 e il 3 ottobre verranno proiettati al cinema i primi due episodi. L’attesa era alta visto il successo del best-seller della ...

Festival di Venezia 2018 - il regista de L’amica geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

L’amica geniale in anteprima a Venezia 75 con Saverio Costanzo e il cast : “Ma non diremo chi è Elena Ferrante” : Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Elena Ferrante: Saverio Costanzo, produttori e cast hanno presentato L’amica geniale in anteprima in conferenza stampa durante la 75esima edizione del festival cinematografico del Lido. Tratta dal primo dei quattro libri della misteriosa scrittrice napoletana dedicati all’amicizia tra Lila e Lenù, L’amica geniale è una produzione internazionale e allo stesso tempo tutta italiana, frutto della ...

FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

«L’amica Geniale» : ecco il primo trailer ufficiale : Il rione è sospeso nel tempo. L’aria è assopita e trasuda tranquillità. Lila e Lenù corrono fra i campi vicini, giocano con due bambole di pezza di cui scelgono di disfarsi e si impegnano a scuola per diventare le migliori, le più brave. A pochi giorni dalla presentazione dei primi due episodi al Festival di Venezia, L’Amica Geniale ha finalmente il suo primo trailer. Lungo, emozionante, capace di restituire in pochi attimi le ...

L’amica geniale e il trailer della Rai che ricorda il libro Cuore : Come tutti sanno, L’amica geniale, best seller della Ferrante, sarà a una mini serie in otto puntate prodotta dalla Hbo. La regia è stata affidata a Saverio Costanzo. In attesa della presentazione a Venezia, hanno cominciato a circolare due trailer, uno Rai e l’altro Hbo (sottotitolato in inglese). Partiamo dall’opera scritta: la quadrilogia della Ferrante (L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi ...

L’amica geniale - il primo trailer della serie tratta da Elena Ferrante : È sicuramente una delle serie più attese del prossimo autunno: L’amica geniale, tratta dalla tetralogia letteraria di Elena Ferrante divenuta bestseller in tutto il mondo, debutterà infatti su Rai1, RaiPlay e successivamente anche su Tim Vision dal 30 ottobre prossimo. In queste ore, in concomitanza con l’imminente proiezione dei primi due episodi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato diffuso il primo trailer che ci ...

Primo trailer de L’amica geniale alla vigilia del debutto alla Mostra del Cinema di Venezia : "La storia ha inizio" così si conclude il Primo trailer de L'Amica Geniale la co-produzione internazionale che vede Rai e HBO fianco a fianco e che l'1 settembre farà il suo debutto al Festival del Cinema di Venezia. Dall'1 al 3 settembre, gli accreditati prima e i pochi "eletti" poi, riusciranno a vedere i primi due episodi della serie che andrà in onda dal 30 ottobre su Rai1 in anteprima mondiale e che, poi, nel 2019, avrà il suo passaggio ...

«L’amica Geniale»? Una serie «neorealista» : Una serie «neorealista», che De Sica, De Santis e Rossellini avrebbero fatto a gara per dirigere. Vogue America definisce così L’Amica Geniale, l’adattamento televisivo del primo romanzo della quadrilogia firmata da Elena Ferrante e dal 27 novembre su Raiuno. Otto episodi in cui Lenù e Lila, bambine forti e ambiziose, cercano di guardare oltre il rione miserabile che la guerra le ha restituito. Un rione ricostruito in un set di ...

Come sarà L’amica geniale - la serie più ambiziosa mai tentata in Italia : Senza mezzi termini L’Amica Geniale è la serie tv più importante mai realizzata con un sostanziale contributo Italiano. Non può essere definita al 100% Italiana perché la serie la cui prima stagione arriverà sui nostri schermi in autunno (con clamorosa anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia) è una produzione RAI ed HBO assieme a TimVision, quindi sono presenti capitali americani in buona proporzione. Il team creativo è però Italiano, ...

L’amica geniale - la serie HBO - RAI Fiction e TIMVISION alla Mostra del Cinema di Venezia : Come evento speciale fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà la proiezioni dei primi due episodi de L'Amica Geniale, nato dalla collaborazione tra HBO, TIMVISION e Rai Fiction