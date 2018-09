Lady Diana | le ultime parole pronunciate prima di morire

dilei

: Regno Unito, 21 anni fa moriva Lady Diana: la principessa più amata - SkyTG24 : Regno Unito, 21 anni fa moriva Lady Diana: la principessa più amata - Corriere : 31 agosto 1997, a Parigi muore Lady Diana. Dove eravate quel giorno? - RadioItalia : Lady Diana non ti dimenticheremo mai! <3 #LadyDiana -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il vigile del fuoco Xavier Gourmelon, che ha soccorsosubito dopo il terribile incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi, ha rivelato 21 anni dopo ledella Principessa. Tra le braccia del suo soccorritoreD disse: “Mio Dio, cosa è successo?“, poi perse i sensi per non svegliarsi mai più. Morì alle 4 del mattino del 31 agosto 1997. Gourmelon ha raccontato al Sun che quando estrasse la Principessa dalle lamiere era cosciente e aveva gli occhi aperti, ma andò in arresto cardiaco. Riuscì a rianimarla e sentì il cuore riprendere a battere. Ho notato una lieve ferita alla spalla destra, ma a parte questo non mi sembrava avesse lesioni più gravi. Non c’era sangue sul suo corpo. Era convinto che sarebbe sopravvissuta al terrificante schianto. Perciò rimase esterrefatto quando apprese della sua morte. Alloraaveva solo 36 anni. Al Sun Xavier ha ...