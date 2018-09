La vita in diretta dimentica Franco di Mare e Paola Perego dal suo filmato storico video

La vita in Diretta : Paola Perego dimenticata nel video celebrativo : Paola Perego e Di Mare non menzionati nel video celebrativo de La Vita in Diretta E’ iniziata da circa un’ora la nuovissima edizione de La Vita in Diretta condotta dal duo Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. All’inizio è stato mandato un video celebrativo per ricordare tutti i presentatori, che hanno condotto con grande successo la trasmissione quotidiana di Rai Uno. Tuttavia, ecco arrivare immediatamente la prima gaffe, che ...

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo stupro di Parma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo stupro di Parma pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 16:30.

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Colori vivi - entusiasmo da reality : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta16.08 Pubblicità, Tg e si comincia.prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Colori vivi, entusiasmo da reality pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 16:00.

La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini e Tiberio Timperi rivoluzionano il programma. : La vita in diretta, inaugura con una settimana di anticipo, il palinsesto della stagione 2018/2019 di Raiuno. Terminata con successo, forse anche insperato, venerdì scorso la versione estiva con Ingrid Mucciteli e Gianluca Semprini, torna la versione tradizionale del programma. La vita in diretta, tante novità Tante le novità di quest’anno: nuovo logo, studio dalla […] L'articolo La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini ...

La vita in Diretta - Francesca Fialdini : «Timperi vuole rivoluzionare tutto» : La Vita in Diretta La nuova Vita in Diretta sarà all’insegna della continuità o del cambiamento? A sentire i conduttori Tiberio Timperi e Francesca Fialdini l’edizione, al via questo pomeriggio, porterà con sé qualche significativa trasformazione. Intervenendo venerdì a La Vita in Diretta Estate, Timperi e Fialdini sono apparsi per la prima volta nel nuovo studio della loro trasmissione, dove hanno scambiato qualche battuta ...

Francesca Fialdini/ Torna al timone de La vita in Diretta e ricompone la coppia con Tiberio Timperi : Al fianco di Tiberio Timperi ci sarà Francesca Fialdini alla conduzione de La Vita in Diretta ricomponendo la storica coppia di Uno Mattina. Ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:59:00 GMT)

Tiberio Timperi conduce La vita in Diretta/ A poche ore dal debutto arriva la sentenza sulla sua bestemmia : Tiberio Timperi guida La Vita in Diretta, prendendo il posto di Marco Liorni: la sua nuova avventura e la condanna al pagamento di 25mila euro per la bestemmia a Unomattina.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:40:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 3 settembre : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini al timone : Fuori Marco Liorni e dentro Tiberio Timperi, prende il via oggi, 3 settembre, la nuova edizione de La vita in diretta. Confermata Francesca Fialdini. Quali saranno i temi e gli ospiti(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:37:00 GMT)

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pronti per la nuova vita In Diretta : Ma i veri cambiamenti riguarderanno le tematiche che verranno introdotte di volta in volta: scienza e futuro, ambiente e idee innovative. Inoltre è stato introdotto uno spazio tutto al femminile, La ...

La vita in diretta - al via la nuova stagione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : Il racconto quotidiano del Paese che vive, tra informazione, approfondimento ed emozioni. Lunedì 3 settembre si riaccendono le telecamere de “La vita in diretta”, storico programma del pomeriggio di Rai1 che si presenta all’appuntamento autunnale con un progetto rinnovato: nuovo studio, nuovi ritmi e nuovi linguaggi. Al timone della nuova edizione Francesca Fialdini e Tiberio Timperi (che ha preso il posto di Marco Liorni), che dalle ...

Francesca Fialdini e Timperi : parte oggi la nuova vita in Diretta - : Quest'anno ci saranno nuovi temi di dibattito e nuove parole chiave come scienza, idee, futuro, sogni e ambiente. Centrale sarà lo spazio di approfondimento di maggiore interesse femminile 'Città ...

Francesca Fialdini e Timperi : parte oggi la nuova vita in Diretta : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini e Timperi pronti a sfidare la D’Urso È tutto pronto! oggi, lunedì 3 settembre, parte la nuova stagione de La Vita in Diretta 2018/2019, lo storico appuntamento del pomeriggio targato Rai1, che ha visto confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo Francesca Fialdini. Ad affiancarla non ci sarà più Marco Liorni, che ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 lunghi anni, ma la new-entry ...

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata : L'Autunno tv parte ufficiosamente oggi, lunedì 3 settembre, con la regular season de La Vita in Diretta, su Rai 1 dalle 16.30 alle 18.40 dal lunedì al venerdì con la nuova coppia Francesca Fialdini - Tiberio Timperi. Ufficiosamente perché il Periodo di Garanzia autunnale scatta domenica 9 settembre per terminare il 22 dicembre, a un passo dal Natale. Ma oggi è un po' Natale per il pubblico tv, che aspetta di scartare la nuova edizione de ...

Tiberio Timperi a TvBlog : La vita in diretta sarà più una sfida con me stesso che con gli altri : La partenza è fissata per lunedì prossimo 3 settembre alle ore 17 su Rai1 con la nuova edizione della Vita in diretta. Al timone del programma, insieme alla riconfermata Francesca Fialdini, ci sarà il debutto di un nuovo padrone di casa, che però il pubblico televisivo e di Rai1 in particolare conosce molto bene. Tiberio Timperi, dopo anni di confortevoli, come lui stesso ci ha detto, conduzioni a Unomattina in famiglia, ora indossa ...