optimaitalia

: RT @OptiMagazine: La strana teoria dei fan su #TheBigBangTheory: Penny non è un'attrice ma una spia russa? - _diana87 : RT @OptiMagazine: La strana teoria dei fan su #TheBigBangTheory: Penny non è un'attrice ma una spia russa? - _diana87 : La strana teoria dei fan su The Big Bang Theory: Penny non è un’attrice ma una spia russa? - OptiMagazine : La strana teoria dei fan su #TheBigBangTheory: Penny non è un'attrice ma una spia russa? -

(Di lunedì 3 settembre 2018) I fan, si sa, spesso creano le ipotesi più strane sulle origini dei personaggi delle loro serie tv preferite, e anche The Bigè finita nel mirino. Su Reddit, circola una strampalata quanto inquietanteriguardante uno dei protagonisti della comedy. Secondo alcuni,non sarebbe un'attrice, bensì una, inviata dal governo di Mosca per rubare le ricerche scientifiche dei quattro nerd.A conferma di ciò, il popolo di Reddit ha formulato ben tre teorie. Secondo alcuni, per raggiungere il suo scopo,avrebbe sposato Leonard così da avvicinarsi a Sheldon. Inoltre, il suo cognome non è mai stato rivelato, perciò questo indurrebbe a pensare che agisca sotto copertura. Infine,spesso mostra di avere incredibili qualità che altri non hanno.Questa è solo una delle tante teorie su The Bigche circolano online, e più che ipotesi ...