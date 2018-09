La strada della mattanza a Rosolini | Spadola | ' Adesso basta con i lutti'

Roma - in strada tutti i mobili della casa : discarica in via del Torraccio : Scambiare la strada - ancora - per una discarica a cielo aperto e riempire un angolo della Capitale di rifiuti. Vecchi mobili scassati, frigoriferi ed elettrodomestici. Succede in via del Torraccio al ...

Roma - investe e uccide anziana ricercato pirata della strada : Chissà se, come racconta chi la conosceva, la signora Elisabetta si era fermata a dar da mangiare ai gatti della zona come faceva spesso prima di andare a fare la spesa. Un ultimo gesto prima di ...

MANTOVA - DONNA ACCOLTELLA PASSANTI PER strada E AL MUSEO/ Ultime notizie : raptus della badante - una vittima : MANTOVA, DONNA ACCOLTELLA PASSANTI per STRADA: Ultime notizie Canneto sull'Oglio, badante polacca uccide bibliotecaria MUSEO civico. Ferite altre tre persone in preda ad un raptus omicida.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Lavori stradali e deviazioni - l'elenco dei cantieri della prossima settimana : 1 Incendio in via Algardi: fiamme dalla cucina, evacuato palazzo 2 Via del Guasto: la rapina in diretta - video 3 Pianoro, frana in via Ponticelli: rischio caduta massi, divieto di transito 4 Migranti,...

Roma - 74enne investita a Colli Aniene. Forse uccisa da un pirata della strada : L’hanno trovata senza vita nelle prime ore del mattino, in via degli Alberini, a Roma, nel quartiere di Colli Aniene. Ad allertare la Polizia locale una telefonata che segnalava la presenza di una sagoma riversa sull’asfalto. La vittima, una donna di 74 anni, era senza documenti: gli agenti del gruppo Tiburtino sono riusciti a identificarla grazie al cellulare che teneva nella borsetta, con il quale hanno contattato il marito. Dagli ...

Sbatte con l'auto nella strada della Fiumara - grave 24enne : Modica - Incidente autonomo, stanotte, intorno alle 2, sulla Modica-Scicli via Fiumelato, in contrada Fiumara. grave un ragazzo di 24 anni, S.N., che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e subito ...

Centauro perde il controllo della moto e finisce fuori strada : incidente a Stia : incidente stradale a Stia. Un uomo, del quale non si conoscono le generalità, è finito fuori strada mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. A soccorrerlo i sanitari del 118 di Arezzo con ...

Napoli - carrelli della spesa in strada per bloccare la polizia : ladri in fuga senza colpo in banca : Non sono riusciti a mettere le mani sui soldi, ma con uno stratagemma hanno evitato le manette: strada bloccata, auto della polizia rallentate mentre loro scappavano su una vettura pronta per la fuga. ...

Roma - è la notte della verità e Di Francesco cambia strada : A San Siro, alle ore 20,30, è solo l'anticipo del 3° turno di campionato. Ma l'aria è subito pesante, come se fosse già la notte della verità per il Milan e la Roma, soprattutto per i rispettivi ...

Si rompono i tubi della Smat : voragine in strada Settimo : 'L'asfalto è sprofondato e poi si è formato un buco' questo il racconto terrorizzato dei residenti di Barca e Bertolla, che nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 agosto, hanno visto una voragine -...

Una strada verso il domani 2 - su Raitre prosegue la saga della Germania degli anni Cinquanta : La saga della famiglia Schöllack ha ottenuto un seguito: Una strada verso il domani 2, in onda questa sera, 30 agosto 2018, e domani sera, 31 agosto 2018, alle 21:15 su Raitre, è infatti il seguito della miniserie tedesca trasmessa l'estate scorsa.Al centro del racconto c'è sempre la Germania degli anni Cinquanta, nel periodo che fa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al cosiddetto Wirtschaftswunder, ovvero il miracolo economico ...

Polstrada recupera 7 cuccioli di cane abbandonati in uno scatolone ai lati della carreggiata : Pescara - Sette cuccioli di cane sono stati rinvenuti nel pomeriggio di oggi dagli agenti della Polizia Stradale di Pescara abbandonati lungo il raccordo autostradale Pescara-Chieti, all'altezza dello svincolo per la zona industriale del capoluogo adriatico. Gli agenti, in normale servizio lungo la trafficata arteria extra urbana, hanno notato un grosso scatolone ai lati della carreggiata, abbandonato probabilmente poco prima, e ...

“Un ragazzo d’oro”. Terribile impatto - giovane centauro vittima della strada. Il commosso saluto a Francesco Galeotti : Lacrime e dolore tingono le giornate d’agosto. Tanti, troppi gli incidenti stradali che si trasformano in tragedia e che strappano via, dalla vita terrena, i propri cari a familiari e amici. L’ennesima vittima della strada è un ragazzo di ventinove anni, Francesco Galeotti, morto a Carpineto Romano, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Il ragazzo stava facendo un giro per le vie dei monti Lepini in sella alla sua nuova moto, una ...

Di Maio : Unica soluzione è nazionalizzazionedella rete autostradale : Teleborsa, - " Oggi Autostrade, con un ritardo di dieci anni , si vanta di aver dato il via libera alla pubblicazione della convenzione con il Ministero dei Trasporti . Bella forza! Nel giro di un ...