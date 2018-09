La sicurezza informatica grazie a nuovi prodotti 2019 anche per Mac

laragnatelanews

(Di lunedì 3 settembre 2018) I pirati informatici ogni anno cercano, studianomodi per attaccare, entrare in sistemi, per carpire o danneggiare il lavoro .a Software che difendono da ransomware con IA e sistemi di Backup, la protezione oggi può essere garantita, semplice ed efficiente. In occasione dei suoi 15 anni di attività ha rilasciato oggi l’edizione Anniversary di Acronis True Image, il suo software di backup vincitore di numerosi premi. Nel dare l’annuncio, Acronis ha rivelato che la sua tecnologia anti-ransomware basata sull’intelligenza artificiale, integrata in tutte le sue soluzioni di backup, incluso il nuovo prodotto, ha bloccato lo scorso anno più di 200.000 attacchi ransomware contro 150.000 clienti. Considerando che attualmente la richiesta media di riscatto è di 522 dollari per ogni attacco, la difesa ha permesso di risparmiare 104 milioni di dollari di danni. Se in passato i ...