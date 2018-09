“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto” Revocata la scorta a

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...