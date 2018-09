La sfida dell’estrema destra tedesca a Chemnitz : La presenza di braccia tese e slogan nazionalisti per le strade di una città tedesca non è mai un fatto insignificante. Leggi

Diretta/ Torino Spal (risultato finale 1-0) streaming video e tv : N'Koulou decide la sfida dell'Olimpico : Diretta Torino Spal, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I granata vanno a caccia della prima vittoria, gli estensi nvanigano a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 23:22:00 GMT)

SI METTONO A PUNTO GLI ULTIMI DETTAGLI IN VISTA DELLA sfida TRA I BIRILLI PROMOSSA ALLA COPPA ACISPORT QUINTA ZONA : IL 9 SETTEMBRE TORNA IL SORRISO. ECCO IL 2° slAlom 'altofonte-rebuttone' Entusiasmo alle stelle per la competizione automobilistica PROMOSSA sul territorio dALLA Scuderia Armanno Corse Palermo, con il ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

F1 - presentate le candidature per la fornitura delle gomme. Pirelli non è sola! Sarà sfida con la Hankook? : Jean Todt, Presidente della FIA, ha confermato che altri costruttori di pneumatici oltre a Pirelli hanno presentato un’offerta per il contratto di fornitura delle gomme per la Formula Uno nel periodo 2020-2023. Alcune fonti, come riporta it.motorsport.com, parlano del possibile inserimento della Hankook, teoricamente la principale minaccia per la Pirelli. Un’indiscrezione confermata anche dal fatto che la Michelin si è ufficialmente ...

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione? : Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United, Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora. Manchester United – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, ...

La magia della vita : così il seme sfida la terra per uscire a dare nuovi frutti : Un canale YouTube chiamato G phase pubblica video sulla nascita delle piante da una prospettiva insolita. I filmati mostrano in timelapse la nascita delle piante di fagioli, spinaci e crescione da ...

Miglior giocatore dell’anno : Modric sfida CR7 - il portoghese punta al poker : Modric sfida CR7- Tutto pronto per i sorteggi della Champions League, ma attenzione anche alle premiazioni. Di fatto, oggi, a Montecarlo, verrà assegnato anche il premio come “Miglior giocatore dell’anno” in riferimento alla passata stagione. Cristiano Ronaldo punta al suo 4° titolo personale, ma attenzione a Modric, il quale potrebbe insidiare concretamente la leadership del […] L'articolo Miglior giocatore ...

Il tesoro dell'Adriatico. La sfida da 100 milioni nascosti sotto il mare : I tesori sommersi non sono solo intrappolati nei relitti dei mitici galeoni spagnoli ai Caraibi o negli angoli sperduti degli Oceani. Una caccia al tesoro di 100 milioni di euro si svolge nel più ...

CR7 respinge il Portogallo : niente sfida all’Italia per il bene della Juve : CR7- Cristiano Ronaldo dice no al Portogallo per concentrarsi totalmente con la Juventus e con l’inizio della nuova stagione in vista degli impegni in Champions League. Un no che fa sorridere anche l’Italia, impegnata contro il Portogallo nel match del prossimo settembre a Lisbona. Cristiano Ronaldo ha voglia di dedicarsi totalmente alla Juventus, sposandone la […] L'articolo CR7 respinge il Portogallo: niente sfida ...

Calcio femminile - Qualificazione Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini : “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente” : Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti. Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Portieri: Laura Giuliani ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...

Diciotti - così la Cei ha sbloccato stallo : Papa lancia sfida dell'accoglienza : I migranti che saranno accolti dalla conferenza andranno nel centro di accoglienza straordinaria Mondo Migliore a Rocca di Papa. Ma ad attivarsi subito sono state anche le singole diocesi. Le prime a ...

Astori non lascia la sua Fiorentina : il bellissimo omaggio nello spogliatoio prima della sfida contro il Chievo [FOTO] : bellissimo omaggio della Fiorentina a Davide Astori, il ricordo dell’ex capitano resta vivo: al centro dello spogliatoio è appesa la sua maglia Slittato l’esordio in campionato contro la Sampdoria, causa della tragedia di Genoa, la Fiorentina si è ritrovata ad esordire in casa, di fronte al proprio pubblico, contro il Chievo. nello spogliatoio della Viola è presente una maglia in più, destinata ad un giocatore che non è lì ...