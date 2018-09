La serie A si ferma | Cristiano Ronaldo ne approfitta per volare in Sardegna | CR7 in

PROBABILI FORMAZIONI serie A / Scelte - moduli e mosse : conferma per Edimilson Fernandes (3^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella terza giornata del primo campionato italiano, 1-2 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018. Aspirante Vedovo 15.9%. Solo 9.9%. La serie B si ferma al 4.5%. Record Techetechetè (23.5%) : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato 2590.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo - in onda fino all’1.20 – ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato 754.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 965.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la seconda ...

serie A Frosinone. elongazione al quadricipite : si ferma Soddimo : FROSINONE - Prosegue la preparazione del Frosinone che nella mattinata di domani partirà alla volta di Torino, sede della prossima sfida di campionato, contro il Bologna domenica alle ore 20.30. In ...

Diciotti ferma a Catania. L'Ue : 'Intervenire'. Malta attacca l'Italia. Savini a Saviano : 'Dice fesserie' : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Ponte Morandi - anche Simone Inzaghi si unisce al coro : “la serie A doveva fermarsi” : Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa anche del crollo del Ponte Morandi in quel di Genova, crollo che ha causato diverse vittime “Noi non avremmo avuto problemi nel fermarci, ma ci sono organi competenti a decidere. Sarebbe stato giusto rinviare la prima giornata per onorare la memoria delle vittime coinvolte dal crollo di Ponte Morandi a Genova, osserveremo un minuto di silenzio, ma non sarà sufficiente per quanto ...

Inzaghi : 'Se la serie A si fosse fermata sarebbe stato giusto' : Roma, 17 ago., askanews, - 'Se la serie A si fosse fermata sarebbe stata una scelta giusta, ma non decido io'. Lo ha detto, in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli, Simone Inzaghi. 'Non ci ...

serie A rinviata? Salvini : "Sarebbe doveroso fermarsi" : Da Pontida, il monito del Ministro dell'interno: "Non lasciamo sole le squadre genovesi, business può attendere"

Ponte Morandi - Salvini vuole fermare la serie A! : Matteo Salvini è intervenuto sul caso del Ponte Morandi parlando di una sospensione doverosa del campionato di Serie A ”Penso che sarebbe doveroso, per rispetto e vicinanza a Genova e ai parenti delle vittime, che anche il campionato di calcio sabato e domenica si fermasse. Non lasciamo sole le squadre genovesi, business e interessi televisivi possono attendere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...

serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di Cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

Chievo Juventus si gioca/ serie A - confermato il debutto di Cristiano Ronaldo al Bentegodi : Chievo Juventus, come altre sette partite della prima giornata di Serie A, si gioca regolarmente: è dunque confermato il debutto di Cristiano Ronaldo in bianconero, sabato al Bentegodi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:06:00 GMT)

serie A - rinviate Milan-Genoa e Samp-Fiorentina L'appello di Ferrero : «Fermare la giornata» : La Lega di Serie A, in una nota, conferma il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan Genoa, valide per la prima giornata di Serie A e in programma domenica alle 20.30, in conseguenza della...

L'appello di Ferrero : «Fermare la serie A - c'è l'ok della Juve. Le partite si recuperano - i morti no» : Il crollo del Ponte Morandi, ha sconvolto anche il mondo del calcio. Sabato ci saranno i funerali di stato e ciò potrebbe avere conseguenze sulla prima giornata di serie A che, che potrebbe...

Shadowhunters non verrà rinnovato - la Constantin Film conferma la fine della serie : i fan non si arrendono : Shadowhunters è davvero finito. La serie tv, tratta dai romanzi di Cassandra Clare, non avrà una quarta stagione. La Constantin Film ha rilasciato un comunicato in cui ringrazia i fan per l'enorme supporto e conferma l'intenzione di non proseguire con lo show fantasy. Come previsto, le parole del produttore Martin Moszkowicz non sono bastate a calmare gli animi. Ecco quanto si legge: "Ai nostri leali e accaniti fan che ci hanno messo così tanto ...