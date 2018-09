La pm va alla festa della Lega | Non tutti i magistrati sono di sinistra

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 settembre : Festa del “Fatto” - Il vicepremier del M5S (e poi Di Battista) alla Versiliana : L’intervista – Luigi Di Maio “I cittadini vengono prima di Fitch. E il M5S sarà per sempre No Tap” L’obiettivo principale resta quello: “Il reddito di cittadinanza si farà nel 2019, nella legge di Stabilità ci saranno le coperture per aiutare cinque milioni di poveri”. Con una linea di fondo: “Tra le agenzie di rating e i cittadini, sceglieremo sempre gli italiani”. Dal palco della Festa del Fatto, intervistato da Peter Gomez, il ...

Festa del Fatto Quotidiano - gli scatti di Umberto Pizzi dalla Versiliana – GALLERY : Le foto dei protagonisti della Festa del Fatto Quotidiano, che si è tenuta dal 30 agosto al 2 settembre nel Parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). dalla serata di apertura con Carlo Verdone alle interviste di Peter Gomez per la Confessione con Giancarlo Giorgetti, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio agli spettacoli di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Ecco gli scatti di Umberto ...

Versiliana 2018 - Gian Carlo Caselli alla festa del Fatto Quotidiano : “La mafia ha perso nonostante la Trattativa” : “La mafia ha perso nonostante la trattativa perché, se ci riportiamo al 1992 dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, sembrava che in quel momento tutto fosse finito, che non ci fosse niente da fare”. È l’opinione del magistrato Gian Carlo Caselli intervenuto alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Ex procuratore capo di Palermo tra il 1993 e il 1999, Caselli era tra i ...

Di Maio alla festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Chiara Ferragni e Fedez - dopo il matrimonio : tutto quello che è successo alla festa : Doveva essere il "royal wedding all'italiana" e così è stato: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non ha deluso le aspettative e si è trasformato in un evento...

Salvatore Borsellino alla festa del Fatto : “Non ci sono più magistrati che intendono sacrificarsi per la verità sulle stragi come Nino Di Matteo” : “Non ci sono più magistrati che intendono sacrificarsi per cercare la verità sulle stragi come Nino Di Matteo“. A un mese dal deposito delle motivazioni della sentenza sulla Trattativa e a due da quelle del Borsellino Quater è stato il fratello del giudice ammazzato in via d’Amelio a dare una fotografia dell’attuale situazione giudiziaria italiana: salvo alcune eccezioni, nessuna procura sembra essere attiva sulla ricerca ...

Chiara Ferragni e Fedez - il matrimonio. Le ultime notizie in Diretta | Sono marito e moglie. E' iniziato il ricevimento - via alla festa con l'arrivo degli sposi : Vi stiamo raccontando in Diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze dei Ferragnez Sono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150...

Il Pd riparte dalla piazza. Il 29 manifestazione a Roma contro il governo : L'annuncio del segretario Martina trova il consenso anche alcuni di renziani come Lorenzo Guerini. 'Sarà una manifestazione per pochi intimi' ironizzano i Cinquestelle -

I "Ferragnez" si commuovono alla festa prima del matrimonio : Nel party pre-matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non sono mancate le emozioni. La coppia ha voluto trascorrere qualche ora in compagnia dei familiari e degli amici che sono andati in Sicilia per le nozze del cantante e della fashion blogger. Sul palchetto di Palazzo Nicolaci hanno preso le parole anche i genitori degli sposi che hanno ricordato l'infanzia della Ferragni. Per Fedez invece è arrivato un messaggio pieno di affetto da parte degli ...

Teatro. Festa di fine estate con lo spettacolo I Nove Comandamenti alla Casa del Teatro di Faenza : A fine ottobre ripartirà la nuova stagione della Casa del Teatro fatta di spettacoli, progetti e laboratori, e si comincerà a preparare per il 2019 i festeggiamenti per i 40 anni di vita del gruppo ...

Pd - Veltroni alla festa dell’Unità : “Il popolo della sinistra è grande - ma si sente smarrito. Ora serve umiltà per ripartire” : “Il popolo della sinistra esiste ed è grande. Ora però si sente smarrito, si sente una minoranza. Per ripartire ci vuole umiltà, l’umiltà di chi sa ascoltare. La colpa è della classe politica e non degli elettori se il Pd ha perso voti”. A dirlo, dal palco di Ravenna, alla Festa dell’Unità, è l’ex segretario e fondatore del Partito democratico, Walter Veltroni. L'articolo Pd, Veltroni alla Festa dell’Unità: ...

Bebe Vio dai Ferragnez - scatenata alla festa. Fedez : «Sono le 21.30 e sei già ubriaca» : Top secret sull'abito invece di questa sera che però sicuramente resterà in tema del festival musicale e modaiolo più importante al mondo.

Matrimonio Ferragni-Fedez - i look degli invitati alla festa pre-nozze : Ormai manca solo una manciata di ore al Matrimonio italiano più atteso dell’anno: Chiara Ferragni e Fedez convoleranno a nozze oggi a Noto, in Sicilia, dove sino a poco fa si sono protratti anche i festeggiamenti notturni pre-wedding. Il party ha avuto come cornice Palazzo Nicolaci, edificio storico barocco abbellito ulteriormente da luci, peluche e dettagli ornamentali vari per rendere la perfetta location in celebrazione dell’amore ...