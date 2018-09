La nuova NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti è più veloce della GTX 1080 Ti del 35% secondo i

eurogamer

(Di lunedì 3 settembre 2018) LaRTXTi è destinata ad essere laGPU di punta con architettura Turing, e come riporta Tweaktown è una vera potenza. LaRTXTii beachmark infatti superi del 35% in prestazioni la GTXTi.Il benchmark effettuato è 3DMark Time Spy, e l'incremento delle prestazioni andrebbe a confermare quanto dichiarato dariguardo le performance delle schede video RTX con titoli quali Battlefield V e Shadow of the Tomb Raider. Segnaliamo inoltre che attualmente i test effettuati non utilizzano driver ottimizzati per leRTX, per cui il dato non è da considerarsi definitivo, e la situazione potrebbe cambiare da qui al lancio.Read more…