La nazionale italiana per i Mondiali

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Mondiali Pallavolo – nazionale italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Rugby a 7 - la nazionale italiana femminile chiude al sesto posto il Women Grand Prix Series di Kazan : La sconfitta contro l’Irlanda costringe le azzurre ad accontentarsi del sesto posto Si conclude con un sesto posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Rugby Seven. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, dopo essersi piazzate nella parte alta del tabellone nella giornata di ieri sono state superate dalle ...

Mondiali di volley : i probabili 14 convocati della nazionale italiana : Mancano pochi giorni al 9 settembre, data che vedrà l'esordio della Nazionale italiana ai Mondiali 2018 nella incredibile cornice del Foro Italico, davanti ai circa diecimila spettatori previsti per il match che vedrà la nostra rappresentativa affrontare il Giappone. A breve il CT Gianlorenzo Blengini dovrebbe stilare l'elenco definitivo degli atleti che prenderanno parte alla kermesse iridata. I sicuri titolari Dopo l'esclusione un po' a ...

Volley – La nazionale italiana maschile torna a lavoro da lunedì : Da lunedì Nazionale maschile di nuovo al lavoro in vista dei Mondiali 2018 Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso il terzo blocco di lavoro del mese di agosto della Nazionale maschile iniziato immediatamente dopo Ferragosto. Il gruppo di Gianlorenzo Blengini tornerà ora in Val di Fiemme lunedì 27 per un collegiale che si concluderà dopo il test match contro la Cina in programma il 2 settembre a Padova (Kioene Arena ore 18, ...

Basket - i convocati di Sacchetti per le prossime gare della nazionale italiana : I convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana sono stati diramati oggi e comunicati dal sito ufficiale della Fip Un comunicato sul sito della Fip, annuncia i convocati di coach Sacchetti per le prossime gare della Nazionale azzurra. “L’attesa è finita. Sabato prossimo, 25 agosto, la Nazionale si radunerà in Trentino, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Boxe : nazionale italiana femminile in raduno a Kiev. Le convocate - c’è Irma Testa : Quattordici azzurre della nazionale italiana di Boxe al femminile saranno in raduno a Kiev, ospitate dalla FederBoxe ucraina, a partire dal 27 agosto in un training camp per preparare al meglio gli appuntamenti futuri. Queste le convocate: 48 BONATTI Roberta 51 MOSTARDA Roberta 54 DE LAURENTI Giulia 54 LAMAGNA GIULIA Arianna 57 MESIANO Alessia 60 Testa Irma 60 MARTUSCELLO Francesca 64 NICOLI Rebecca 64 ALBERTI Valentina 69 AMATO Francesca 69 ...

Pallavolo – nazionale italiana femminile : per Elena Pietrini niente trasferta in Turchia : Elena Pietrini salta la trasferta in Turchia prevista per la Nazionale femminile di Pallavolo in occasione della Gloria Cup La schiacciatrice azzurra Elena Pietrini non parteciperà alla Gloria Cup. Contrariamente a quanto precedentemente comunicato, infatti, il giovane martello rimarrà in Italia a causa di un risentimento muscolare. Pietrini dunque non prenderà parte alla trasferta in Turchia per proseguire la terapia di ...

Basket - seconda amichevole per la nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Industria italiana autobus - l'assessore Costi : 'Chiediamo con urgenza la riconvocazione del tavolo nazionale. In una vicenda come questa il ... : ...dei lavoratori di accelerare- prosegue Costi- era proprio per anticipare una situazione finanziaria che si sapeva agli sgoccioli e per rilanciare un sito di straordinaria importanza per l'economia ...

Pallavolo – Rabobank Super Series - la nazionale italiana femminile debutta domani contro la Russia : Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti La Nazionale italiana femminile da domani sarà impegnata nella Rabobank Super Series Volleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e la Nazionale padrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30) contro la Russia, mentre nella seconda gara di ...

Tiro con l’Arco – European Grand Prix - due ori per la nazionale italiana nell’ultima giornata di gare : L’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi) All’European Grand Prix di Sofia (Bul) l’Italia chiude la trasferta con 2 ori e 1 bronzo che la pongono al secondo posto del medagliere dietro la Turchia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi). Viviano Mior vince l’oro individuale compound battendo in finale Athanasios Kostopoulos ...

Diario di bordo dalla Open Arms. Così una nave italiana ha violato il diritto internazionale : 26 luglioIntorno alle 12 chi sta di guardia avvista qualcosa in mare. La prima impressione è quella che si tratti di un corpo. Scendiamo con un gommone. Vado anche io. Per fortuna è un falso allarme. Quello che avevano visto galleggiare era la carcassa di una pecora. Quando sulle navi che le trasportano qualcuna si ammala, non è infrequente che venga buttata in mare. Tiriamo un sospiro di sollievo.A quel punto con uno dei ...