La Libia lascia il governo senza parole

Open Arms lascia le coste della Libia : si sposterà verso la Spagna - : La ong interrompe le operazioni nella zona di Ricerca e soccorso davanti. Al momento, nessuna nave di organizzazioni umanitarie sta operando nell'area, dopo che l'Aquarius si è fermata per uno "scalo ...

Tutte le donne sulla Diciotti violentate in Libia : trasferite in ospedale - ma in 5 si rifiutano per non lasciare i familiari : Sono state violentate in Libia le undici donne rimaste sulla nave Diciotti, che da cinque giorni è ormeggiata nel porto di Catania con a bordo 135 migranti. Nel corso dell'ispezione a bordo i medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti di esseri umani e disposto il ricovero delle vittime all'ospedale Garibaldi di Catania.Al momento dello sbarco, però, cinque donne si sono rifiutate di scendere ...

Mussolini vs la Boldrini : ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ : Mussolini vs la Boldrini: ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ Alessandra Mussolini,… L'articolo Mussolini vs la Boldrini: ‘Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia’ proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - Mussolini : “Boldrini? Vada a Genova invece che sulla Diciotti. O lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia” : “La Boldrini? Ma che Vada a Genova, invece che sulla nave Diciotti. Anzi lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia”. Così l’eurodeputata Alessandra Mussolini, in diretta a L’aria che tira estate, su La7, ha commentato la vicenda della nave della Guardia costiera ferma a Catania L'articolo Migranti, Mussolini: “Boldrini? Vada a Genova invece che sulla Diciotti. O lasciamola lì e imbarchiamola per la Libia” ...

E Fico incontra gli anti-Salvini : "Migranti? Non puoi lasciarli in Libia" : E ai manifestanti che gli chiedevano conto della politica dei porti chiusi di Salvini, ha glissato assicurando che 'fino a questo momento, per tutte le navi rimaste in mare più del dovuto, è stata la ...

Migranti morti in Libia - i reporter-testimoni : "Nessuno lasciato in mare" : Una giornalista tedesca e un freelance libico lunedì notte erano imbarcati sulla motovedetta che ha portato in salvo 158 persone. La Guardia costiera precisa: quella notte abbiamo soccorso due gommoni

Migranti - Ong accusa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire» Foto : Una Foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Migranti : nuovo controverso caso. Ong spagnola : 'madre e figlio lasciati affogare da Libia' : ... puibblicando le foto dei resti di un gommone e la notizia della morte di una donna e un bambino e accusando 'i libici li hanno lasciati annegare, un effetto della politica del governo italiano' -

Ong Open Arms accusa la Libia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare'. Il Viminale : 'Fake news forniremo le prove' : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna su una tavola di ...

Ong Open Arms accusa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare». Il Viminale : «Fake news forniremo le prove» : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna...

Ong Open Arms accusa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare». Il Viminale : «Fake news forniremo le prove» : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna...

Migranti - 'Libia ha lasciato annegare donna e bimbo'. Salvini : falso | : Secondo il fondatore dell'Ong Open Arms, la Guardia costiera libica avrebbe affondato un gommone con alcune persone ancora a bordo perché non volevano salire sulle motovedette. Replica del Viminale: "...

Ong accusa la Libia : «Donna e bimbo lasciati morire» Foto : Una Foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Migranti - Ong Open Arms accusa : "La Libia ha lasciato morire una donna e un bambino" : Immagini che lasciano molto poco all'immaginazione e che sono un pugno nello stomaco: una donna e un bambino, senza vita, abbandonati in mare tra i resti di un'imbarcazione che è stata distrutta e affondata. La Ong Proactiva Open Arms, attraverso foto e video pubblicata dal suo fondatore Oscar Camps, ha denunciato la guardia costiera libica di omissione di soccorso. Queste le parole di Camps:"La Guardia Costiera libica ha detto di aver ...