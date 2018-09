La lezione del "sarriano" Giampaolo al Napoli di Ancelotti : Ci voleva un “sarriano” per ricordare ad Aurelio De Laurentiis il suo recente passato. Un passato che aveva rinnegato a tutta velocità, manco fosse il futuro san Pietro di fronte al Cristo nell'ultima notte prima della Passione. Ci ha pensato Marco Giampaolo, frantumando 3-0 il Napoli e instillando

La lezione dell’uomo caduto nel tombino : togliendoci i paraocchi capiremmo tante cose : Mario Fornasari ha 76 anni e vive a Montegrotto, vicino Padova. Mercoledì scorso, gli è caduto il mazzo di chiavi nel tombino, appena davanti il portone d’ingresso della sua casa. L’uomo ha tentato di recuperarle alzando la grata, ma l’operazione, che gli deve esser parsa agevole, si è trasformata in un dramma. E’ infatti caduto giù, inghiottito dal tombino che si è anche richiuso su di lui. Le ricerche sono subito partite. Per il signor Mario ...

Federer - lezione a Kyrgios. Nadal-Anderson più vicini - Lopes Pegna - . Completo e solido - Del Potro ora sogna - Bertolucci - . Roger gioca da ... : Per la cronaca, Castorri ha rimesso a posto la testa a Murray e alla Halep prima che vincessero il loro primo Slam. Nadal spiega che vittorie come quelle di venerdì pomeriggio sono fondamentali: «...

Lady Valdes hot : fa da modella alla sua collezione di costumi [FOTO] : 1/5 ...

Il gemello venezuelano del ponte Morandi e la lezione di umiltà : Il costo in vittime del ponte Morandi è purtroppo noto a tutti. Sono sicuro che chiunque ci sia transitato prima di quel fatale 14 agosto, di fronte alle immagini, abbia immaginato la scena del vedersi mancare la strada sotto i piedi. Non faccio che pensarci, ogni volta che scorre una notizia relativa alla struttura che sembrava imponente e mi ispirava sicurezza. Mi sento sciocco in questi casi. Eppure è la natura stessa a ...

Diciotti - la lezione del Colonnello ai buonisti : "Ecco dove finiranno i migranti" : Il Colonnello Savino Paternò, ex ufficiale CC, non le manda a dire. Non le manda a dire al procuratore di Agrigento, il pm che è salito sulla nave Diciotti della Guardia costiera dopo aver aperto un fascicolo per "sequestro di persona" contro ignoti. Oggi Luigi Patronaggio è atteso a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Viminale. Legittimo, per carità. Ma c'è chi, come il Colonnello, non approva il suo modo di gestire la questione ...

Sardegna - mozziconi in spiaggia : la lezione del bagnino ai fumatori incivili : Luca Sestri, bagnino sulla spiaggia di Santa Reparata, località Santa Teresa ha rimproverato i fumatori che ogni giorno lasciano sulla sabbia mozziconi di sigaretta. ''Questa spiaggia è un regalo ...

68 E OLTRE/ Scendere in piazza senza rinunciare alla fede - la lezione dei paesi dell'Est : Il '68 è stato una riscoperta del soggetto, ma mentre questo in Occidente ha preso la strade della ribellione, nei paesi dell'Est si faceva una scelta diversa. FRANCESCO BRASCHI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:10:00 GMT)68 E OLTRE/ La rivoluzione morta nella culla, di G. OrsinaLETTURE/ Il '68, Gs e "Sicilia studenti", per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie, di J. Nicolosi

Giorgetti (Lega) : “Così Parlamento appare inutile - meglio una sola Camera ed elezione diretta del Capo dello Stato” : Giancarlo Giorgetti sceglie il meeting di Rimini per annunciare una “posizione personale, che non è inclusa nel contratto di governo” sulla riforma delle istituzioni. “Il Parlamento non ha più il ruolo che aveva in passato, è visto come il luogo dell’inconcludenza”. “Meno parlamentari, una sola Camera e l’elezione diretta del presidente della Repubblica” è la ricetta del sottosegretario alla ...

Il primato della politica sugli scandali - la lezione di De Gasperi sul “popolo” e la responsabilità delle imprese : Oportet ut scandala eveniant, sostiene una nota pagina del Vangelo. Opportuno che esplodano gli scandali, per chi non mastica il latino e il congiuntivo. Perché sono utili per discutere, ancora una volta, sulla drammatica fragilità del nostro Paese (il territorio, le strade, le infrastrutture) e sulle scelte politiche indispensabili per evitare l'alto costo, innanzitutto in termini di vite umane, dei disastri naturali e ambientali. ...

AFRICA - Ogni elezione in Africa ha la sua guerra : affrontare la sfida della pace? : Infine, conclude Zagore - è solo attraverso il rigoroso addestramento della coscienza politica ed elettorale che potremmo dare l'Africa a uomini e donne pronti a raccogliere la sfida della pace". , ...

Ponte Morandi - la lezione del ministro leghista Centinaio ai grillini : 'Prima degli annunci...' : 'Bisogna ragionare prima di fare annunci. Su Genova è sbagliato seguire la piazza'. Il ministro del Turismo leghista Gianmarco Centinaio marca la differenza con gli alleati del Movimento 5 Stelle , i ...

MEETING 2018/ Una lezione alla medicina che vuol fare a meno del paziente : Il titolo del MEETING 2018, 'Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice', ha molto da dire alla medicina di oggi.

LA STORIA IN PELLICOLA/ Attacco al treno - la lezione di Clint Eastwood sul percorso della vita : Il 21 agosto del 2015 tre americani sventano un attentato su un treno diretto a Parigi. Clint Eastwood ha dedicato loro un film facendoli recitare. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA GENESI DI WONDER WOMAN/ Il film sulle origini di un mito con un equivoco sul cinema "per signore", di E. RaucoSFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei, dei ...