La Lega sorride | i sondaggi vedono Salvini staccare Luigi Di Maio Ecco il sondaggio Choc!

blogitalia.news

: Si sorride sempre alle feste ben riuscite ??#buongiorno #goodmorning #picoftheday #photooftheday #smile #lega… - paolo_bongio : Si sorride sempre alle feste ben riuscite ??#buongiorno #goodmorning #picoftheday #photooftheday #smile #lega… - Cianny88 : @cadist3uttore @Anna_Bolena_ Ma spariti dove?? Quei soldi si sanno tutti dove sono basta leggere… - GidaroVirginia : RT @MPSkino: @matteosalvinimi Sorride della legge italiana? Sfotte 'La legge è uguale per tutti'? Complimenti Ministro, lei sì che rappres… -

(Di lunedì 3 settembre 2018)al 32%, si è mangiato Di. Quanti punti ha preso in un mese Sbranato da Matteo. Sulla scrivania diDiè planato uno drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la rilevazione è clamorosa: latocca il suo massimo storico, al 32,2%, contro il 28,3% del Movimento 5 Stelle. Praticamente 4 punti percentuali in più degli alleati di governo. A luglio il vantaggio era di solo mezzo punto, ma in mezzo ci sono stati due eventi decisivi: il trionfo della linea dura sull’immigrazione del capo del Viminale cui si è aggiunta l’inchiesta per sequestro di persona per la nave Diciotti. Sempre nel solo mese di agosto, laè cresciuta dell’1,9% mentre i 5 Stelle sono scesi dell’1,4%, pagando le incertezze sul tema sbarchi e un profilo decisamente più defilato. Impatto ...