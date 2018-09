La fine del finto pacifista Abu Mazen Trump ha svelato la sua incapacità

Salvini : 'Entro la fine dell'anno la legittima difesa sarà legge' : "Cerco di usare sempre il minimo indispensabile il verbo promettere. Preferisco usare la parola 'impegno'. Ce la metterò tutta e ho buone motivazioni per dire che ce la possiamo fare: entro la fine di ...

Alba Parietti e la fine della storia con Christopher Lambert : colpa di Ezio Bosso? : Nonostante la storia tra l'opinionista Alba Parietti e l'attore Christopher Lambert - che tra pochi mesi tornerà protagonista della fiction Mediaset, interpretando il ruolo del cattivo nella serie La Dottoressa Giò - sia finita da più di due anni, i pettegolezzi sulle cause della rottura non sembrano trovare pace.A rilanciare l'ultima indiscrEzione è stato Dagospia, il sito scandalistico diretto da Roberto d'Agostino, che tirando in ballo ...

Teatro. Festa di fine estate con lo spettacolo I Nove Comandamenti alla Casa del Teatro di Faenza : A fine ottobre ripartirà la nuova stagione della Casa del Teatro fatta di spettacoli, progetti e laboratori, e si comincerà a preparare per il 2019 i festeggiamenti per i 40 anni di vita del gruppo ...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Un insolito fine settimana in Liguria - nel Golfo del Tigullio : Da Portofino a Sestri Levante gli indirizzi e i luoghi da non perdere nel Golfo più suggestivo della Liguria Tra pescato ed influenze equadoregne Si cena o si pranza pied dans l’eau in uno degli angoli più suggestivi del Golfo. A due passi da Portofino, il Capo Nord, del milanese Augusto Sartori, è infatti il luogo perfetto per un tête-à-tête ad alto tasso di romanticismo. E con ottime possibilità di sedersi accanto a celeb di tutto il mondo ...

L’incapacità di distinguere la fuffa dalla realtà spiega la fine dell’opinione pubblica : Se l’Italia fosse un paese dotato di un’opinione pubblica con la testa sulle spalle, l’incredibile sondaggio pubblicato due giorni fa sulla prima pagina del Financial Times, relativo alL’incapacità del nostro elettorato di avere una percezione dei problemi del paese basata su dati reali e non su dat

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale e il Foglio sportivo. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì) I nostri primi quarant'anni - “E adesso tutti mi chiamano signora. Certo sarebbe peggio signorina”. Patrizia Cavalli, P

fine estate dedicata a restauro e ricerca ad Ercolano. Avvio dei cantieri didattici e della mappatura 3D del Parco. : Una lunga storia che nel tempo ha reso il Parco una realtà unica al mondo dove giovani talenti trovano un terreno di costante sperimentazione e crescita. Settembre al Parco si apre infatti con un ...

Serena Grandi : "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia - sto vivendo un incubo" : Serena Grandi, l'attrice bolognese che il pubblico televisivo, l'anno scorso, ha visto anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista dai toni drammatici al sito TgCom24.L'attrice 60enne, infatti, ha dichiarato di subire atti persecutori dal suo ex compagno e di aver perso, per questo motivo ovviamente, la tranquillità. prosegui la letturaSerena Grandi: "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia, ...

Anche su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi : replica ufficiale : Uno degli argomenti che tiene banco in questi giorni tra gli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017, e che al contempo hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, riguarda l'apparizione di una fastidiosa finestra tra un menù e l'altro. Mi riferisco al messaggio automatico dello smartphone con cui gli utenti vengono avvisati della possibilità di attivare la scansione delle Reti WiFi, Anche quando tale ...

Cagliari. Spari con pistola ad aria compressa nel cuore della notte contro una finestra : I carabinieri della stazione CC di Pirri della compagnia CC di Cagliari sono intervenuti in via Guttuso a Pirri dove, durante la notte dei giovani, al momento ancora ignoti, a bordo di una BMW di ...

Rieti - Pastrengo - Poggio Moiano e Sutri : è qui la festa nel fine settimana delle sagre : Musica dal vivo, folclore e spettacoli vari faranno da divertente contorno ai 2 giorni di festa che prenderanno vita nel caratteristico centro storico di Sutri, che conserva tesori come il Parco ...

Addio ora legale : così la commissione Europea propone la fine del cambio dell'ora : Il Presidente della commissione Europea Jean-Claude Juncker, ai microfoni di una canale televisivo tedesco, ha annunciato che forse dovremmo dire Addio al cambio dell'ora. L'ora legale è la convenzione utilizzata quasi in tutta Europa che prevede di spostare le lancette di un'ora avanti per sfruttare al meglio le ore di luce durante il periodo estivo. L'obiettivo principale dell'utilizzo dell'ora legale è quello di riuscire a diminuire il ...

Elisabetta Gregoraci - l'ex marito Flavio Briatore ritrova l'amore dopo la fine del matrimonio : dopo la fine del matrimonio, durato ben 11 anni, con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sembra aver finalmente voltato pagina. Nelle ultime ore, come riporterebbe il settimanale Gente, l'...