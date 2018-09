La fabbrica della felicità

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di «Vanity Fair», in edicola fino al 5 settembre 2018. Di rientro dalle vacanze estive, oppure via dalla città per un weekend settembrino prima di riprendere il ritmo degli impegni professionali e familiari. Se vi capita di passare per la Toscana, c’è una meta insolita da scoprire, anche se potrete ammirarla soltanto da fuori. Dalle parti di Arezzo, nel comune di Terranuova Bracciolini, ha preso corpo uno stabilimento di Prada che, per l’armoniastruttura e per la densità dei significati, merita uno sguardo più accurato. Progettato per la griffe dall’architetto Guido Canali, il complesso di Valvigna (nella foto e nella gallery) si intravvede viaggiando sull’Autostrada del Sole, ma vale la pena di pianificare una sosta e osservarlo affacciandosi dalla statale. In realtà, questo è il terzo grande edificio che il progettista emiliano ...