La conosce su Skype | i parenti lo obbligano a sposarla

(Di lunedì 3 settembre 2018) L’avventura si trasforma in disavventura. Surreale la vicenda nella quale è rimasto implicato un 42enne di Reggio Emilia che dopo cinque anni ha ottenuto in tribunale l’annullamento del matrimonio perché forzato con violenza e minacce. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, tutto comincia nel 2013 a San Martino in Rio, località natale dell’uomo, dove amici vietnamiti gli propongono dire una loro nipote oggi 25enne. Prende così il via la comunicazione: i due si piacciono e per le vacanze di agosto idi lei gli propongono un viaggio in Vietnam perre la ragazza personalmente. “Chissà non ne nasca una bella amicizia”. La proposta è allettante: Ly è molto avvenente. Lo accompagna un amico che però all’arrivo in Vietnam si dilegua una volta che l’uomo è incamminato al villaggio per presentarsi alla giovane. Qui è ...