La CNN ha rimosso gli episodi di Parts Unknown in cui compariva Asia Argento

(Di lunedì 3 settembre 2018) Dopo le accuse di violenza sessuale rivoltele da Jimmy Bennett, la CNN hagliche vedevanoprotagonista di "Anthony Bourdain:", la trasmissione di cucina del defunto compagno dell'attrice. Ad anticiparlo è People, al quale un portavoce della tv americana ha annunciato che, "alla luce delle recenti notizie su, la CNN interromperà la messa in onda deglipassati che l'hanno inclusa, fino a nuovo ordine".Laera apparsa in alcune puntate girate a Roma e nel Sud Italia, e aveva anche diretto uno dello show a Hong Kong.anche uno su Buenos Aires per ragioni non specificate, visto che in quel caso l'attrice italiana non era comparsa.Sia Bourdain che laerano stati tirati in ballo da Bennett al momento della denuncia, nella quale l'attore statunitense dichiarava di aver ricevuto ...