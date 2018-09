La classe operaia in Paradiso | grazie a Trump

liberoquotidiano

: RT @luigimariano66: @Ingestibile79 @SensoDiNausea Io Gennaro Migliore preferisco ricordarlo così! Mentre, in tuta da metalmeccanico, difend… - paola124291 : RT @luigimariano66: @Ingestibile79 @SensoDiNausea Io Gennaro Migliore preferisco ricordarlo così! Mentre, in tuta da metalmeccanico, difend… - googlepaolo : RT @TheGANG_it: Alla Classe Operaia, quella che c'ha insegnato come si conquista la DIGNITA' La DIGNITA' che come diceva Ernesto Balducci “… - dargento24 : RT @dargento24: @RandallFlagg71 @ilnotaro @TommyBrain @lumorisi @MarcelloFoa Saresti in tempo di guerra un collaborazionista dei tedeschi.… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Le opinioni su chi abbia il merito si dividono a seconda della simpatia per un partito o per l'altro, ma il 76%, oggi, vede ancora piu' crescita per l'economia USA nel futuro. Dalle commesse ...