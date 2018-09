La Cina è vicina per Pippi Dimonte

Giappone - Jebi si avviCina come un tifone potenzialmente letale : attesi venti fino a 160 km/h - alluvioni lampo e frane [MAPPE] : 1/12 ...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina ancora e si avviCina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2° : Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già ...

Vuelta : a Valverde 8/a tappa - vetta viCina : Il murciano, in 4h35'54", ha preceduto sul traguardo il campione del mondo su strada Peter Sagan, secondo, e l'olandese Danny Van Poppel, terzo. Quinto Giacomo Nizzolo, preceduto da Jon Izaguirre, ...

Vuelta - bis di Valverde che si avviCina alla maglia rossa di Molard : Il murciano, in 4h35'54', ha preceduto sul traguardo il campione del mondo su strada Peter Sagan, secondo, e l'olandese Danny Van Poppel, terzo. Quinto Giacomo Nizzolo, preceduto da Jon Izaguirre, ...

Le elezioni di midterm si avviCinano ed è corsa ai sondaggi. Trump nel mirino : La situazione in generale in effetti migliora in termini di approvazione quando si parla soltanto di economia: il 45 per cento degli intervistati da WaPo / Abc dice che Trump sta facendo un buon ...

Champions - incontro ravviCinato Salah-Ramos - gelo a Montecarlo : incontro ravvicinato tra Sergio Ramos e Mohammed Salah nel corso dei sorteggi della Champions League a Montecarlo. Il capitano del Real, autore del fallo che aveva messo fuori causa l'asso egiziano ...

Apple : nuovo evento il 12 settembre. La nuova generazione di iPhone 2018 è viCina : Ormai ci siamo. E’ uno degli eventi annuali più attesi da milioni di appassionati di tecnologia nel mondo, sempre anticipato da mesi di indiscrezioni che ne rivelano possibili dettagli. Stiamo parlando dell’ormai tradizionale evento annuale organizzato da Apple per portare alla luce alcuni dei suoi prodotti più attesi dal pubblico, in vista della stagione natalizia dei prossimi mesi che segna generalmente un boom delle ...

Mercati - inversione curva rendimenti viCina ma trader mai così compiacenti : Più che dalle condizioni economiche, a intimorire e muovere i Mercati ultimamente sono le notizie di politica, come dimostrano i casi recenti relativi alla crisi della lira in Turchia, ai dubbi sulla ...

Nba più viCina al modello europeo : i club potranno lavorare con i migliori liceali : Gran parte dei prospetti resta al college soltanto un anno, e di fatto il transito per il mondo universitario diventa semplicemente un breve intermezzo - spesso senza risultati a livello accademico - ...

Hot Apps Nearby permette di scoprire giochi e app popolari nelle viCinanze e nel mondo : Hot Apps Nearby è un'applicazione che offre la possibilità di scoprire giochi e app popolari nelle vicinanze dell'utente e nel mondo. Lo strumento suggerisce i giochi e le app più utilizzati dagli utenti nei dintorni con la possibilità di commentare e votare in modo del tutto anonimo. L'articolo Hot Apps Nearby permette di scoprire giochi e app popolari nelle vicinanze e nel mondo proviene da TuttoAndroid.

Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avviCinare Hamilton in classifica : ... poi, le Frecce d'argento a Monza hanno vinto tutte e quattro le ultime edizioni, avendo a disposizione una Power Unit dominante sui lunghi rettilinei del circuito più veloce del mondo. L'anno scorso ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avviCinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score - ritorno playoff) : Dinamo Zagabria viCina ai gironi! : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite di ritorno dei playoff, oggi conosceremo i primi tre verdetti (martedì 28 agosto)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:39:00 GMT)