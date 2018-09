La Boldrini lancia un nuovo partito L' acronimo è da ridere | Sifilide

ilgiornale

: La #Boldrini lancia l'idea di una #sinistra unita sotto un unico #simbolo alle #europee io lancio la proposta alle… - Tambobabak : La #Boldrini lancia l'idea di una #sinistra unita sotto un unico #simbolo alle #europee io lancio la proposta alle… - pren90 : Oggi Laura Boldrini lancia #ListaUnitariaEuropea contro le destre xenofobe e i liberali conservatori e socialisti e… - giulianucifora : RT @ShadyBoldrini: Ogni volta che Laura Boldrini lancia una shade contro Salvini ci sentiamo come Katya che abbandona lo studio per non cre… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) L"Leu alla fine andava pure bene. Certo, alle elezioni è andata piuttosto male (poco sopra il 3%), ma almeno "Liberi e Uguali" non nascondeva alcuna insidia una volta abbreviato per giornali e simboli elettorali. La stessa cosa non può dirsi per l"ultima idea di Laura, che invece rischia di trasformarsi in un simpatico autogol.L"ex presidente della Camera, eccitata dalla manifestazione di piazza di Milano contro Orban e Salvini, hato il suo appello alle forze della sinistra per unirsi sotto un unico simbolo da presentare alle prossime elezioni europee. L"obiettivo è quello di far ritrovare ai vari Pd (o come si chiamerà), Possibile, Leu, Articolo Uno e compagnia varia "temi importanti" con cui "ricominciare a costruire qualcosa di contemporaneo e capace di attrarre giovani".Ovviamente, come ognicontenitore che si rispetti, occorre pure trovare ...