La bestemmia di Tiberio Timperi | Rai lo condanna a pagare 25 mila

Tiberio Timperi - bestemmia in tv : la Rai condannata a pagare 25mila euro : Tiberio Timperi Tiberio Timperi riceve una tegola in testa dal Tar del Lazio proprio nelle ore che precedono il suo debutto a La Vita in Diretta. Nei giorni scorsi, infatti, il tribunale ha condannato la Rai con sentenza definiva per la bestemmia che il presentatore si lasciò scappare nell’ottobre 2014 ad Uno Mattina in Famiglia durante un segmento registrato e trasmesso inavvertitamente. Per quell’episodio, il servizio pubblico ...

La bestemmia di Tiberio Timperi - la condanna della Rai a pagare 25 mila e la notizia ad orologeria : La Rai dovrà sborsare 25 mila euro per la bestemmia di Tiberio Timperi andata in onda, per errore, nella puntata di Uno mattina in famiglia del 18 ottobre 2014. La notizia della conferma da parte del Tar del Lazio della sanzione amministrativa comminata dall’AGCom alla Rai (il cui ricorso è stato dunque respinto) arriva sui quotidiani italiani, su Il Giornale in particolare, proprio nel giorno del debutto del conduttore a La Vita in ...

Tiberio Timperi - per la sua bestemmia in diretta tv la Rai dovrà pagare 25mila euro di multa : Per quella bestemmia sfuggita a Tiberio Timperi in diretta tv durante Uno mattina in famiglia la Rai dovrà sborsare ora 25mila euro. A distanza di ben quattro anni (era il 18 ottobre del 2014), da parte del Tar del Lazio, e comminata dall’Agcom, è arrivata la sentenza definitiva, come riporta anche il quotidiano Il Giornale, che parla anche di negligenza da parte dell’azienda di via Mazzini, dal mometno che il contenuto era anche ...

Tiberio Timperi conduce La Vita in Diretta/ A poche ore dal debutto arriva la sentenza sulla sua bestemmia : Tiberio Timperi guida La Vita in Diretta, prendendo il posto di Marco Liorni: la sua nuova avventura e la condanna al pagamento di 25mila euro per la bestemmia a Unomattina.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:40:00 GMT)