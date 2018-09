Klopp a sorpresa | “sono felice della papera di Alisson”

sportfair

: Liverpool, Klopp: 'PSG e Napoli? Nessuna sorpresa' VIDEO - - Dalla_SerieA : Liverpool, Klopp: 'PSG e Napoli? Nessuna sorpresa' VIDEO - -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Alisson ha commesso un errore che è costato un gol al Liverpool, mala prende con filosofia e commenta in maniera sorprendente l’accaduto Il portiere del Liverpool Alisson, è stato strapagato in estate per acquistarlo dalla Roma. Da lui ci si attende dunque molto e l’errore nell’ultima gara contro il Leicester è stato molto criticato da stampa ed addetti ai lavori, ma non da. Il tecnico, parlando al Daily Mail, si è detto paradossalmente contento di tale errore: ”Se devo essere del tutto onesto, sono davvero molto contento dell’errore. Sonoche sia arrivato, perchè così non dovremo passare il nostro tempo ad aspettarlo. Dopo il sombrero a Knockaert tutti non vedevano l’ora che Alisson sbagliasse. È un errore grave, ma sono contento di come ha reagito“.L'articolo: “sonodi Alisson” sembra essere ...