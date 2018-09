Kate Middleton vince la sfida del reale più fashion

Meghan Markle ragazza dell'anno per Tatler - scalzata Kate Middleton : Con il suo dolce sorriso e l'aria sbarazzina, Meghan non ha perso l'aria della 'ragazza della porta accanto', anche per questo è molto apprezzata dal mondo femminile e non solo. Prima di Meghan a ...

Meghan Markle batte Kate Middleton : è lei la ragazza dell’anno : Meghan Markle batte Kate Middleton, conquistando il titolo di ragazza dell’anno. La duchessa di Sussex ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista Tatler, battendo Kate Middleton. Secondo il magazine è lei la donna che tutte vorrebbero essere e il 2018 è senza dubbio il suo anno d’oro. In pochi mesi infatti Meghan Markle si è trasformata da semplice attrice di una serie tv a icona di stile. Lo scorso maggio la ...

Kate Middleton : tutte le volte che anche lei ha indossato la minigonna : I più Tory tra i sudditi… Perché appunto anche Kate Middleton ha già mostrato le sue bellissime gambe… Per la cronaca, i media Brit si sono messi anche a elencare quando: quattro volte Andando ...

Kate Middleton - l’eredità di Diana la rende più potente di Meghan Markle : Kate Middleton e Meghan Markle separate anche dall’eredità di Lady Diana. Quando la Principessa scomparve prematuramente il 31 agosto 1997 il suo ingente patrimonio fu spartito secondo regole precise. Ora che i suoi figli, William e Harry, sono entrambi sposati, anche le nuore possono beneficiare del prezioso lascito ma con delle differenze che ribadiscono la maggiore importanza a Corte di Kate rispetto a Meghan. Dunque, la Duchessa del ...

Sempre sciolti. Ci avete fatto caso? Ecco perché Kate Middleton non raccoglie mai i capelli : Ormai non c’è giorno che non si parli di Meghan Markle e Kate Middleton. Le due cognate – duchesse, rispettivamente di Sussex e di Cambridge, dominano le cronache rosa tra ‘sfide’ di look e segreti beauty spifferati da più fronti. Ogni loro apparizione a eventi pubblici viene irrimediabilmente passata allo scanner dai media, ogni loro ‘mossa’ studiata nei dettagli e, diciamolo pure ad alta voce, ogni ...

“Non è più lei”. Kate Middleton non convince. E c’è chi pensa al peggio : Non solo Meghan Markle, ultima arrivata nella royal family. L’attenzione resta altissima anche su Kate Middleton, la moglie di William e duchessa di Cambridge. Amatissima sin dall’inizio per i suoi look e modi regali nonostante non sia di sangue blu, la bella Kate ora preoccuperebbe e non poco i sudditi. Secondo diversi tabloid britannici, difatti, c’è qualcosa nella duchessina che non convince. Come se non fosse più lei ...

La misteriosa storia della cicatrice di Kate Middleton : Abbiamo tutti ammirato e amato negli anni i capelli lunghi, mossi e ludici della Duchessa di Cambridge, diventati suo segno distintivo e motivo di adorazione per molte beauty addicted e non solo. Chi non ha desiderato almeno una volta una chioma come la sua? Avete, però, mai notato che Kate Middleton raramente raccoglie i capelli? O che al massimo si avventura nell’universo degli chignon e dei semi raccolti morbidi? E lo fa, a quanto pare, ...

Kate Middleton - il figlio George torna a scuola : ecco cosa lo aspetta : George, il primogenito di William e Kate Middleton, presto ricomincerà la scuola. Cinque anni compiuti lo scorso 22 luglio, il principino frequenterà il secondo anno alla prestigiosa Thomas’s Battersea school di Londra. Grandi novità lo attendono. Il suo programma di studi prevede nuove materie da apprendere e più compiti a casa. Anche il primo giorno di scuola sarà completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando tutti ...

Kate Middleton - la cicatrice sulla testa svelata dai paparazzi preoccupa i sudditi : i chiarimenti di St. James Palace : Kate Middlton, alias la duchessa di Cambridge e consorte dell'erede al trono inglee principe William Mounbatten Windsor, è da qualche giorno al centro della cronaca internazionale a causa di una lunga cicatrice sulla testa - ben celata dietro i capelli fino ad oggi -, ma che è stata svelata dall'occhio indiscreto dei paparazzi inglesi, facendo preoccupare ...

Kate Middleton - attacco clamoroso. E c’è di mezzo Meghan Markle : Caos a Buckingham Palace. Gira voce che qualcuno abbia duramente attaccato la splendida Kate Middleton e la sua famiglia. La cosa che più sconvolge, però, è chi si sia scagliato contro la duchessa di Cambridge che da poco ha dato alla luce il suo terzo figlio. La persona che ha attaccato la moglie di William è una persona molto vicina a Meghan Markle, è questa la voce che circola. Oh mio dio! Ma come? E chi è? Ebbene, ad attaccare ...

Meghan Markle e Kate Middleton usano entrambe un indumento intimo segreto per un motivo preciso : Le donne non possono indossare pantaloni , anche metaforicamente, viene da dire, se non in occasioni legate allo sport e all'aria aperta. In ogni caso, mai di sera. Vietati jeans, minigonne, smalto ...

“A sorpresa”. Kate Middleton? Altro che ‘sparita’. Ci sono le foto : E mentre il mondo sparla e si interroga sulla sua misteriosa cicatrice, Kate Middleton sorprende tutti. Per la cronaca, per chi non avesse ancora sentito l’ultima, ci si è accorti che la duchessa ha un profondo segno verticale sulla testa lungo ben 8 centimetri. Un particolare non di poco conto che però fino a questo momento nessuno aveva notato perché sempre abilmente nascosto con cappellini o acconciature ad hoc. Uscite le foto ...

“Quel dettaglio…”. Kate Middleton - voci terribili sulla sua salute. Di cosa è malata : Fino a qualche tempo fa era lei la più chiacchierata della famiglia reale. Poi, però, l’arrivo di Meghan Markle l’ha piazzata al secondo posto. E del trucchetto delle scarpe usato dalla duchessa di Sussex, per resistere a lunghe apparizioni pubbliche e ufficiali issata su temibili tacchi alti, si è parlato molto a lungo. L’ex attrice di Suits, infatti, calza quasi sempre scarpe mezzo numero più grandi del suo per evitare ...

Anche Kate Middleton ha il suo segreto per le scarpe : Si è scritto e parlato abbondantemente del «trucchetto», chiamiamolo così, usato da Meghan Markle, duchessa di Sussex, per resistere a lunghe apparizioni pubbliche e ufficiali issata su temibili tacchi alti. La neo duchessa, infatti, calza quasi sempre scarpe mezzo numero più grandi del suo per evitare vesciche e dolori. Quasi banale nella sua genialità l’espediente usato da Meghan per sopportare gli stiletto che – lei come la ...