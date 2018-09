Juventus | Allegri ha diramato la lista giocatori per la Champions | fuori un ex Atalanta

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA Juventus/ Video ultime notizie : no al Portogallo - lavorerà con Allegri : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Juventus - CR7 ancora a secco. Allegri lo difende : "Solo sfortuna" : La Juventus di Massimiliano Allegri sa solo vincere e la notizia è che in queste tre giornate i bianconeri non hanno avuto bisogno degli assist e delle reti di Cristiano Ronaldo, rimasto ancora a ...

Juventus - Ronaldo ancora a ‘secco’ : l’allenatore Allegri commenta così : Successo della Juventus, nella gara di campionato contro il Parma, ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di DAZN: “i ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una ...

Diretta/ Parma-Juventus (risultato finale 1-2) streaming video Dazn : Allegri espugna il Tardini! : Diretta Parma Juventus, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Tardini arrivano i campioni d'Italia, che viaggiano a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:17:00 GMT)

Matuidi ‘salva’ Allegri - la Juventus sbanca Parma tra luci ed ombre : Mandzukic fondamentale - Gervinho devastante ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Allegri : "Cristiano Ronaldo è arrabbiato". Come vedere Parma-Juventus in diretta : Per vedere Parma-Juventus c'è bisogno dell'abbonamento di DAZN (o del pacchetto calcio di Mediaset Premium)

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo arrabbiato un vantaggio per noi' : Ronaldo 'ieri era molto arrabbiato, come è normale: aveva fatto 15 gol nella scorsa Champions League e aveva vinto la coppa con i suoi compagni del Real. La sua è stata una scelta personale e, come ...

Juventus - Allegri : "In campo Can o Khedira. CR7? Arrabbiato per il premio" : I campioni d'Italia tornano in campo dopo la vittoria contro la Lazio e il sorteggio fortunato di Montecarlo. Allegri non vuole abbassare la guardia e prepara con attenzione la partita del Tardini, ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo? Arrabbiato per il mancato premio Uefa' : TORINO - ' Cristiano è Arrabbiato per la mancata vittoria del premio Uefa, è normale dopo la stagione che ha fatto lo scorso anno. È una scelta personale e come tale va rispettata. Si è allenato bene '...

Juventus - Allegri : 'Gruppo impegnativo - avversarie di valore' : TORINO - Per Massimiliano Allegri il sorteggio di Montecarlo ha inserito la Juventus ' in un gruppo impegnativo, con squadre di assoluto valore, grande tradizione e stadi storici: è questa la nuova @...