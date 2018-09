Juve | senti Messi | “Favoriti in Champions con l’arrivo di Ronaldo”

Parma-Juventus - questa sera diretta su Dazn : molti assenti per i ducali : questa sera alle ore 20.30 va in scena un'altra imperdibile partita della terza giornata [VIDEO] di Serie A: Parma-Juventus. I campioni d'Italia in carica sfideranno all'Ennio Tardini la neo-promossa squadra parmense. Sara' Daniele Doveri della sezione di Roma 1 ad arbitrare questa sfida. Lo stadio è sold-out da diversi giorni, si prevede che sara' un match spettacolare in cui forse potrebbe arrivare l'attesissimo primo gol di Cristiano Ronaldo ...

Juve - senti Capello : 'Occhio al Valencia' : Fabio Capello parla a Sky Sport dell sorteggio delle italiane in Champions: 'L'Inter è capitata male, così come il Napoli. Ci sono 3 squadre che si giocheranno il passaggio: dovranno essere grandi. Incominceremo molto presto, ...

Champions League 2018-2019 : il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio - come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Juventus - Roma - Inter e Napoli : L’urna del Grimaldi Forum aprirà le danze verso la fase a gironi della Champions League 2018-2019. A Montecarlo si terranno stasera, giovedì 30 agosto, i sorteggi per definire gli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a caratterizzare la fase a gironi della competizione per club più importante d’Europa. Saranno ben quattro le squadre italiane in trepidazione per conoscere l’esito degli ...

Juve - senti Benzema : 'Impossibile dimenticare Ronaldo' : E' uno dei migliori al mondo, ma è andato ad un altro club e ora dobbiamo pensare agli altri giocatori '.

Milinkovic-Savic alla Juventus? Sentite le parole di Marotta… : Juventus, Beppe Marotta ha parlato del possibile arrivo in casa bianconera del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic “Milinkovic-Savic è un grandissimo talento, sicuramente diventerà un campione, ma non posso che limitarmi a questo. Noi abbiamo giocatori di grandissimo prestigio, Milinkovic è un giocatore ottimo ma noi siamo felici della rosa che abbiamo allestito”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ai ...

Probabili formazioni / Juventus Lazio : più assenti per Inzaghi. Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Juve - senti Kaka : 'Vi svelo i segreti di Ronaldo' : L'ex stella di Milan e nazionale brasiliana Kaka ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Kaka ha trascorso parte della carriera al Real Madrid proprio in compagnia dell'asso portoghese: Pepe, Marcelo, e poi appunto io e Cristiano.

Milan - senti Kakà : “Juve favorita - ma pensare in grande è nel dna del Milan” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Izecson dos Santos Leite, universalmente conosciuto come Kakà, ha parlato soprattutto di Milan e di un suo eventuale futuro in società. Nelle scorse settimane era stato Leonardo ad aprire all’ipotesi di un ruolo dell’ex trequartista brasiliano nello staff dirigenziale rossonero. Ora arriva anche la conferma del diretto interessato. Kakà: “Per ora a San Siro da tifoso, ma in ...

PROBABILI FORMAZIONI / Chievo Juventus : pochi assenti al Bentegodi! Quote - novità live (Serie A 1^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre per l’anticipo che apre la 1^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Juve - senti Sorrentino : 'CR7? Ho un trucco - ecco come lo fermo' : Oggi CR7 è anche un'azienda che crea economia e dà da vivere a tante persone, il che in tempi di crisi è solo che positivo'. come FERMARE RONALDO - 'Il fattore video per fermarlo? Degli attaccanti ...

Juventus - senti Douglas Costa : “CR7 primo ad arrivare all’allenamento - ultimo ad andarsene” : CR7 primo AD arrivare ALL’ALLENAMENTO- Douglas Costa è rimasto totalmente sorpreso dalla professionalità e dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo. sentirne parlare è un discorso, constatarlo con i propri occhi, un altro. L’esterno brasiliano ha colto l’occasione per sottolineare un particolare retroscena: “Cristiano Ronaldo è pazzesco. E’ il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad ...

Bonucci alla Juventus : oggi le visite mediche/ Ultime notizie - pochi tifosi presenti a Caselle : Bonucci alla Juventus: oggi le visite mediche, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle, Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Juve - senti Gallinari : 'Bonucci via dal Milan è una bella botta' : Danilo Gallinari, stella dell'NBA e grande tifoso rossonero, parla a La Gazzetta dello Sport della maxi operazione Caldara-Higuain-Bonucci: Bonucci? Ammetto che è una brutta botta , perché il capitano è fondamentale in qualsiasi squadra, che si tratti di calcio o basket non fa ...

Juve - senti Lopetegui : 'Il Real farà bene anche senza Cristiano Ronaldo' : Gli auguriamo tutto il bene del mondo ma siamo convinti che faremo un grandissimo anno e speriamo che daremo il meglio, lavoreremo sodo per questo e per vincere.'