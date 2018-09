Juve | Del Piero | CR7 | rosicare ci sta | ma poteva presentarsi

Higuain al Milan - Caressa svela un retroscena : “Ho letto un messaggio del Pipita sulla Juve…” : Il passaggio di Higuain al Milan si è concretizzato da oltre un mese, ma c’è chi ancora parla dell’addio del Pipita alla Juventus. Ultimo, in ordine di tempo, il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa, che ha voluto svelare un interessante retroscena sulla vicenda che ha portato al trasferimento dell’attaccante argentino. Caressa su Higuain: “Lui voleva restare alla Juventus” Dagli studi di Sky ...

Ronaldo e Dybala le facce tristi della Juve : di Tony Damascelli Preoccupato Ronaldo, disoccupato Dybala. Le chiacchiere stanno a zero in casa Juventus ma il problema esiste. Non ci sono grandi notizie del fenomeno portoghese. Dopo tre partite ...

Sampdoria-Napoli - dalle 20.30 La Diretta Ancelotti vuole tenere il passo della Juventus : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, sin qui il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. I partenopei fanno ora ...

Cristiano Jr. meglio del padre : 4 gol alla prima con la Juventus : Cristiano jr ha giocato la sua prima gara da bianconero, dimostrandosi subito all’altezza della situazione con i pulcini della Juventus Cristiano jr ha esordito con la maglia dei pulcini della Juventus e lo ha fatto con addosso la maglia numero 7 che ricorda tanto papà. L’impatto del giovane Ronaldo è stato però migliore di quello di CR7, perlomeno dal punto di vista statistico. 4 reti alla prima in maglia bianconera ...

VIDEO/ Parma-Juventus (1-2) : Oppini scatenato! Highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Parma Juventus (1-2): Highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:47:00 GMT)

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i romani - romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.

Sconcerti : 'Ronaldo non è un giocatore della Juve - non sanno...' : Ronaldo non si sblocca. E Mario Sconcerti ne ha parlato così a RMC Sport : 'Se c'è una cosa che ha dimostrato è di essere in un territorio neutro. Non è ancora un giocatore della Juve, che ne riesce a farne a meno. Non è un problema di gol e neanche di prestazione, ...

Juve - la prima pagina del CorSport : 'CR5 - 5' : Il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi boccia Cristiano Ronaldo : 'CR5,5', questo il titolo ironizzando sul CR7 che è marchio dell'attaccante della Juve che però ha steccato anche a Parma.

Pagelle/ Parma-Juventus (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : Pagelle Parma Juventus (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Tardini (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:52:00 GMT)

Parma-Juve - il film della partita : 1-2 : LA GARA È TRASMESSA IN ESCLUSIVA SU DAZN, CLICCA QUI PER ABBONARTI La Juve vince al Tardini contro il Parma una gara difficile, sbloccata dopo appena due minuti, ma complicata dalle ottime ripartenze ...

LIVE Pagelle Parma-Juventus in DIRETTA : Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol - bianconeri favoriti. Tutti i voti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Parma-Juventus, match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019. Anticipo serale di lusso allo Stadio Tardini, gli emiliani sono tornati nel calcio che conta e ospitano i Campioni d’Italia che vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Chievo e Lazio. I bianconeri sono attesi da un importante esame nella lunga corsa verso lo scudetto, gli ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...